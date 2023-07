Karoline Lima dá detalhes sobre convidada expulsa da festa de aniversário de filha

Influenciadora Karoline Lima fala sobre expulsão de convidada após polêmicas durante festa de um ano de Cecília

Nesta quarta-feira, 12, após a ressaca do aniversário de um ano de sua filha, Cecília, a influenciadora digital Karoline Lima decidiu conversar com seus seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, um internautas questionou sobre a briga que causou a expulsão de uma das convidadas.

Segundo algumas informações apuradas pelo jornal Extra, uma amiga da atual namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço, foi ordenada pela influenciadora digital a ficar na festa para observar o atleta, mas foi quando ela atirou uma latinha de doces na mãe da aniversariante que foi expulsa do local, a pedido do próprio jogador de futebol do Real Madrid.

“O que rolou foi que: eu não queria que o foco tivesse ido pra isso, nao queria que tivesse saído em lugar nenhum, quando aconteceu, falei, por favor, que ninguém poste sobre isso”, começou Karoline, explicando o que teria acontecido durante o evento no qual mostrou que fez as pazes com seu ex-namorado. “Porque o clima da festa estava tão legal, todo mundo se divertindo, tudo tão fofo, que nada ver sair sobre isso. Mas da minha parte não houve nenhum tipo de barraco, estresse e confusão. Eu estava paz e amor e foi tudo incrível”, completou a influenciadora digital.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para a festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.