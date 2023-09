Karoline Lima conta que vai fazer explante de silicone nos seios e pega fãs de surpresa; detalhes

Seguidores de Karoline Lima estão acostumados a ver a influenciadora de busto farto

Karoline Lima contou que vai fazer explante de mamas e trocar as próteses. Em conversa com os seguidores, a modelo explicou a decisão e como será o procedimento.

"Comecei a fazer os exames para fazer a minha cirurgia de retirada de toda a ‘generosidade’ e serei apenas uma bela camponesa com míseras tetas", disse, bem-humorada.

Solteira, Karoline brincou sobre como está o coração. "Hoje fiz os exames do coração e achei que o médico não ia encontrar meu coração. E apesar de tudo ele está intacto, não senti nada, está saudável. Um coração incrível. Partido, jamais", afirmou a mãe de Cecília, de 1 ano, fruto da relação com Éder Militão, jogador do Real Madrid.

Karoline Lima sem mega-hair

No início da semana, Karoline Lima apareceu sem o mega-hair e, com o cabelo natural. Nas redes sociais, a modelo revelou por que abriu mão dos fios longuíssimos e platinados, que é sua marca registrada.

"Sim, amigos e amigas. Às vezes eu surto, às vezes me dá vontade de fazer coisas que me arrependo, mas eu já estava com vontade de tirar o meu mega. Esse aqui é só o meu cabelo natural, eu não cortei nem nada", falou.

"Tinha muito tempo que eu não lavava o meu cabelo, sentia meu couro cabeludo e tinha um momento de terapia no banho. Estava com saudades de lavar o meu cabelo e sentir minha pele. É muito ruim com aplique e aí tirei. Esse é meu cabelo natural, o que é legal, não está feio. Acho chique", acrescentou.

"O meu cabelo está precisando de um tempo. Até que tenho muito cabelo pra cor que ele é, mas ele está muito ressecado. E aí ou eu reconstruo e salvo ele, ou vou ter que ficar morena", completou.