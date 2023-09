Karoline Lima mostra fotos da infância e choca em semelhança com a filha: "Passada"

A influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu na semelhança com a filha Cecília ao mostrar fotos de sua infância; confira!

Nesta segunda-feira, 18, a influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu seus seguidores com fotos antigas. A ex-namorada de Éder Militão aproveitou uma caixinha de perguntas em seus stories e mostrou algumas fotos de sua infância aos seus seguidores.

Ao pedir por perguntas, um internauta brincou com a loira. "Uma foto de quando você não precisava de terapia", escreveu o seguidor. Karoline respondeu com uma foto de quando era criança. Logo em seguida, outro seguidor prontamente apontou a semelhança entre a influenciadora e sua filha, Cecília, de um ano. "Genteeeeeee mas a queen é sua cópia", disse a mensagem.

Após confirmar a sua semelhança com a filha do jogador do Real Madrid, a mãezona publicou outras fotos de quando era pequena, dando mais exemplos de como era parecida com Cecília. Em um dos registros, ela até se comparou ao lado da foto da herdeira. "Tá passada?" questionou Karoline ao finalizar as publicações.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Karoline Lima radicaliza e aparece com novo visual

Ainda nesta segunda-feira, 18, Karoline Lima começou a semana com novidades em sua vida. Ela surpreendeu seus seguidores ao mostrar que abriu mão do cabelão platinado, que é sua marca registrada. A influenciadora digital apareceu sem mega-hair, com os fios bem curtinhos, e explicou o motivo.

"Sim, amigos e amigas. Às vezes eu surto, às vezes me dá vontade de fazer coisas que me arrependo, mas eu já estava com vontade de tirar o meu mega. Esse aqui é só o meu cabelo natural, eu não cortei nem nada", contou.

"Tinha muito tempo que eu não lavava o meu cabelo, sentia meu couro cabeludo e tinha um momento de terapia no banho. Estava com saudades de lavar o meu cabelo e sentir minha pele. É muito ruim com aplique e aí tirei. Esse é meu cabelo natural, o que é legal, não está feio. Acho chique", acrescentou.

A ex-namorada de Militão contou ainda que pode mudar seu cabelo de volta ao moreno, sua cor natural. "O meu cabelo está precisando de um tempo. Até que tenho muito cabelo pra cor que ele é, mas ele está muito ressecado. E aí ou eu reconstruo e salvo ele, ou vou ter que ficar morena", disse Karoline.