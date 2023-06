De biquíni mínimo, Karoline Lima ostenta corpão impressionante e celebra flagra: ‘Paparazzi’

Influenciadora digital e modelo Karoline Lima é flagrada por agência internacional de fotos ao curtir praia em Miami

Nesta quinta-feira, 1, a modelo e influenciadora digital Karoline Lima foi flagrada por um paparazzi enquanto curtia as águas das praias de Miami, nos Estados Unidos da América. Em suas redes sociais, a loira compartilhou os cliques feitos pela agência internacional de fotos, celebrando o flagra. Além disso, recebeu uma enxurrada de elogios por seu corpão maravilhoso.

“Eu não tinha ninguém pra tirar foto minha, e foi aí que apareceu um paparazzi. Obrigada, Getty Images”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Marcando a agência internacional, Karoline foi flagrada durante sua viagem pelos Estados Unidos, onde está junto de sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão.

Nos cliques, Karoline Lima ostenta seu corpão impecável enquanto toma um banho de mar nas águas norte-americanas, usando um biquíni mínimo, da cor verde, que deixou ainda mais destacado suas curvas, completando o look praiano com um óculos escuro, com os cabelos presos.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da influenciadora digital. “Gostosa demais mulher”, exaltou a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 Gabi Martins. “Liguem os ventiladores e os ar condicionados, o calor é grande”, brincou uma outra internauta. “Quem perde uma mulher dessas?”, se questionou uma terceira pessoa.

Além disso, muitos internautas aproveitaram toda a beleza de Karoline Lima para debochar da cara de seu ex-namorado, que recentemente foi eliminado junto com a equipe do Real Madrid da Champions League, pelo clube inglês, Manchester City, enviando diversos gifs e memes dos jogadores do time do Reino Unido. Sem contar os inúmeros emojis de carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, corações de todos os tipos de cores possíveis, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza da influenciadora digital.

Karoline Lima é uma modelo e influenciadora digital de 27 anos de idade, nascida em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ela ficou mais famosa nas redes sociais por comentar de forma bem-humorada alguns jogos de futebol, principalmente de seu ex-namorado, Éder Militão. Karoline deu à luz a sua primeira filha, Cecília, no dia 10 de julho de 2022, na Espanha. Além do zagueiro, a loira já namorou recentemente o modelo Gui Araújo.

Karoline Lima se pronuncia após brincadeira com rap de Zé Felipe: ‘Qualidade’

Na última quarta-feira, 31, Karoline Lima precisou se retratar após ser atacada nas redes sociais por ter feito uma brincadeira com a música do cantor Zé Felipe (25). O que aconteceu foi que, a loira fez uma brincadeira com sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o zagueiro Éder Militão, mas tampa os ouvidos da pequena segundos depois de colocar o rap que Zé fez para defender sua mulher, Virgínia Fonseca, após as críticas do jornalista Evaristo Costa.

“Gente, deixe eu falar uma coisa com vocês, antes que isso tome uma proporção maior. Eu vi que esse vídeo da Cecília está saindo em algumas páginas de fofoca e eu entendo que muitos dos seguidores dessas páginas, não são meus seguidores e não entendem o conteúdo que eu posto”, começou a influenciadora.