Justin e Hailey Bieber anunciam gravidez e web reage: "Mix de sentimentos"

Justin Bieber surpreendeu seus fãs com anúncio da gravidez da esposa, Hailey Bieber, em post especial; internautas foram as redes sociais comemorar

O baby Bieber vem aí!Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos. Na legenda do post, Justin Bieber apenas marcou o perfil da modelo e Hailey também fez o mesmo.

Após os rumores da gravidez viessem desde o ano passado, o tão aguardado Baby Bieber agitou a web e, em poucos minutos, se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

"É real! O Baby Bieber vem aí", comemorou um perfil na rede social,"O Justin vai ser pai, eu vou desmaiar", escreveu outro, "Hailey está grávida. Justin Bieber vai ser pai. Isso não é um teste. Baby Bieber está chegando", celebrou um terceiro.

Nas publicações dos papais, os comentários também ficaram lotados de mensagens de famosos e anônimos. "Eu amo muito vocês", escreveu Kim Kardashian. "Obrigada, Jesus", agradeceu Pattie Mallette, mãe do cantor. "Meu Deus, estou com um mix de sentimentos, parecendo que sou amiga deles", celebrou uma fã.

Justin e Hailey se casaram em setembro de 2018 na cidade de Nova York, apenas dois meses após ficarem noivos. Depois disso, eles fizeram uma segunda cerimônia de casamento na Carolina do Sul um ano depois.

Hailey Bieber comenta sonho de ter uma família

Hailey Bieber revelou durante uma entrevista ao Sunday Times que tem o sonho de ser mãe e de formar uma família com seu marido, o cantor canadense Justin Bieber. Mas, a famosa expôs um medo de dar esse passo por temer o que as pessoas vão dizer.

“Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, desabafou a modelo, durante a entrevista.