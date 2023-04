Juntos há um mês, Maíra Cardi faz tatuagem para o namorado, Thiago Nigro

Pouco mais de um mês após assumirem o namoro, influenciadora Maíra Cardi homenageia o namorado, Thiago Nigro, com tatuagem

Há pouco mais de um mês após assumir o namoro, a influenciadora Maíra Cardi (39) decidiu eternizar seu amor pelo amado, Thiago Nigro (32), mais conhecido como Primo Rico.

Nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 12, a coach compartilhou uma selfie ao lado do empresário dentro do avião a caminho do Rio de Janeiro e um detalhe chamou atenção dos fãs.

"Dia de cuidar do meu amor", disse Maíra na legenda da publicação. Na imagem, é possível ver que ela tatuou as iniciais de Nigro nos dedos. Eles assumiram o namoro no começo do mês de março.

Vale destacar que recentemente Maíra revelou que pretende ter filhos com o novo namorado. "Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é: 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois", disse.

Confira a tatuagem de Maíra Cardi para o namorado, Thiago Nigro:

Maíra Cardi conta sobre acordo com Arthur Aguiar para guarda da filha, Sophia

A coach Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais neste final de semana ao compartilhar uma foto com a filha, Sophia, e o namorado, Thiago Nigro. Apesar do momento fofo no registro, ela foi alvo de críticas, mas não deixou passar em branco. Em uma resposta, ela abriu o jogo sobre o seu acordo de guarda compartilhada da filha com o ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar.

Em um comentário, um fã comentou sobre o pai da menina e disse: “Só fico com pena da criança e do pai quando ver isso, o pai só pode pegar de 15 em 15 dias enquanto fica um macho todo dia que acaba tendo mais direito do que o pai”. Então, Cardi rebateu o comentário ao falar sobre o seu acordo com Arthur.

“Que pena que você ataca sem nem saber o que está falando! Mas vou te pontuar algumas coisas bem importantes aqui! Eu e o pai da Sophia em momento algum cogitamos a hipótese de brigar por ela, até mesmo porque ela não é nossa, ela é de Deus e vive nesse mundo sem ser propriedade particular de nenhum de nós a não ser dele", disse ela.

