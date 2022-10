Juliette Freire mostra hematomas no corpo após fim de semana de farra

Ex-BBB Juliette mostrou em seus stories alguns hematomas que conseguiu após um fim de semana de farra e explicou o motivo

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 16h52

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) apareceu nos stories desta segunda-feira, dia 31, cheia de hematomas roxos nas pernas. Mas logo fez questão de acalmar os seguidores e explicar o motivo. Segundo a cantora, o fim de semana foi agitado com os amigos e acabou deixando algumas marcas. “Foi mara esses dias. Tô rouca, me diverti demais com minhas amigas, com minha família", contou a ex-BBB. "Tô toda ferrada do joelho! A gente brincando no barco de ficar pulando uma em cima da outra, essas doidices de bêbado", explicou.

“Simplesmente olha como tá meu joelho. Minha perna tá toda assim, a outra também, minha gente”, disse a cantora, mostrando o resultado das brincadeiras. Juliette levantou a barra da calça e mostrou hematomas roxos nas duas pernas.

Juliette surge deslumbrante com macacão prateado

Juliette surpreendeu os seguidores ao posar para uma foto com um macacão prateado justíssimo que valorizou perfeitamente a sua silhueta. Sustentando o carão, ela publicou algumas fotos e um vídeo para exibir o visual. “Quem é essa Kardashian prateada!?", escreveu na legenda. Alguns famosos como Maísa, Gabi Martins, Sabrina Sato e Bianca Andrade fizeram questão de elogiar a amiga.