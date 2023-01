Juliano Cazarré explode o fofurômetro com vídeo fofo da filha, Maria Madalena

O ator Juliano Cazarré derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar um momento divertido com a filha na academia

Juliano Cazarré (42) explodiu o fofurômetro da web com um registro especial ao lado da filha, Maria Madalena, que está prestes a completar 02 anos de vida.

O ator usou sua rede social nesta sexta-feira, 06, para dividir um momento super fofo ao lado da herdeira, que é fruto de seu casamento com a jornalista,Leticia Cazarré (38).

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou um vídeo em que aparece na academia com a pequena. Nas sequências de imagens feitas logo pela manhã, Juliano surge fazendo musculação, quando de repente, a herdeira tenta imitar os gestos do pai, que pergunta: "Cansou?".

"Nossa, quem está malhando muito aí. É a Maria?", questionou o papai coruja. "É a Maria", responde ela, enquanto faz expressão de força para levantar peso. "Malhando pesado, tá forte", diz o ator, que aparece sorridente ao lado da filha.

Além de Maria Madalena, Juliano e a esposa também são pais de Vicente (12), Inácio (10), Gaspar (03)e da pequena Maria Guilhermina, de apenas 06 meses, que está internada na UTI devido a uma congênita rara no coração.

VEJA O STORY DE JULIANO CAZARRÉ:

Foto: Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré revela o que ouviu dos médicos sobre a filha

Leticia Cazarré surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao relembrar o que ouviu de um médico que cuida de sua filha caçula, Maria Guilhermina.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”.E era verdade mesmo.

"Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela.