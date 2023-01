Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha que permanece na UTI

Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde de Maria Guilhermina durante visita no hospital nesta quarta-feira, 04.

Na manhã desta quarta-feira, 04, Leticia Cazarré (38) utilizou suas redes sociais para tranquilizar e atualizar os fãs sobre o quadro de saúde da filha, a pequena Maria Guilhermina, de apenas 06 meses de vida, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré (42).

Maria Guilhermina, nasceu em junho do ano passado com uma anomalia rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia que afeta a formação do coração do bebê ainda em gestação. E, desde então, segue internada em um hospital no Rio de Janeiro.

"Depois de uma virada de ano emocionante na UTI (à la Maria Guilhermina), hoje esse docinho acordou bem melhor", contou Letícia, em um storie publicado em seu Instagram.

A mamãe coruja também dividiu com os internautas a sua refeição no hospital. "Vamos de café da manhã na 'cama' (poltrona)", brincou ela, exibindo o rostinho da filha.

VEJA O STORY DE LETICIA CAZARRÉ:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré agradece aos pais por terem passado o natal no hospital

Recentemente, Leticia Cazarré comoveu a web ao agradecer aos pais publicamente, por passaram a noite de natal na UTI, ao lado da neta, para que a jornalista pudesse ir para casa ver os filhos e o marido.

"Meu pai. Piloto de caça, mergulhador, atleta, poliglota, coronel, mas, acima de tudo, meu exemplo e porto seguro", escreveu Letícia.

Na sequência, ela agradeceu a mãe:"Minha mãe. Bióloga, botânica, professora, mergulhadora, atleta, artesã, mas, acima de tudo, minha amiga e meu porto seguro. Aquela que aceitou de bom grado sacrificar sua noite de Natal na UTI, fazendo companhia à Maria Guilhermina, para que eu pudesse passar com meus filhos e marido em casa", agradeceu a jornalista.