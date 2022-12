Juliano Cazarré leva os pais para conhecerem a neta caçula no hospital

Ator Juliano Cazarré mostrou encontro emocionante dos pais com a sua filha caçula, Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré compartilhou mais um momento emocionante de sua família na rede social. Nesta segunda-feira, 26, o global mostrou o encontro de seus pais com a sua filha caçula, Maria Guilhermina, que está internada desde que nasceu.

Há seis meses no hospital por conta de uma condição rara, a pequena foi vista pela primeira vez pelos avós. O registro do momento marcante foi publicado nos stories do papai coruja.

"Vovô e vovó conheceram a netinha mais nova hoje. Esse é o tecido de que a vida é feita", refletiu Juliano Cazarré ao abrir a intimidade na rede social.

Ainda nesta segunda-feira, 26, os irmãos mais velhos de Maria Guilhermina lhe fizeram uma visita especial.