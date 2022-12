Filhos mais velhos de Juliano Cazarré visitam a irmã caçula na UTI

Leticia Cazarré mostra visita fofíssima que filhos mais velhos fizeram à caçula na UTI do hospital

Nesta segunda-feira, 26, a esposa do ator Juliano Cazarré (42), Leticia Cazarré (38), compartilhou com seus seguidores que a filha do casal, Maria Guilhermina, que está na UTI, recebeu uma visita ilustre! Os irmãos mais velhos da pequena foram vê-la durante sua recuperação.

“O irmão mais velho apaixonado”, escreveu Leticia em um dos stories que publicou em seu perfil oficial no Instagram. “Dois irmãos carinhosos”, dizia um story seguinte, onde os outros dois filhos do casal apareciam ao lado de Maria.

Na primeira foto que a esposa do ator compartilhou com seus seguidores, o filho mais velho do casal aparece brincando com Maria Guilhermina, prendendo a atenção da pequena, enquanto ela estava deitada na cama do hospital.

Internada há seis meses, a pequena tem uma doença congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Descoberta pela primeira vez em 1866, a condição está ligada à malformação do coração, estando presente desde o nascimento, e afeta um a cada 10 mil bebês. Ela aconteceu quando a valva tricúspide, responsável por impedir que o sangue não oxigenado retorne seu trajeto, está na posição errada no coração e não funciona corretamente. Além disso, as válvulas cardíacas também estão malformadas.

Por isso, o sangue pode vazar, fazendo com que o coração seja menos eficiente, o que causa aumento do coração e insuficiência cardíaca. Juliano Cazarré é casado com Letícia Cazarré desde o ano de 2011. Os dois também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, e costumam mostrar a rotina com os filhos e os cuidados com a caçula nas redes sociais.

Leticia Cazarré mostra visita de filhos à caçula - Créditos: Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré mostra visita de filhos à caçula - Créditos: Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré agradece aos pais por terem passado o natal no hospital: "Sacrificar sua noite de Natal na UTI!’

Além dos filhos, quem visitou a pequena foram os avós. Os pais de Leticia passaram a noite de natal na UTI, ao lado da neta, para que a jornalista pudesse ir para casa ver os filhos e o marido. Em uma sequência de fotos publicadas nos stories de seu Instagram fez questão de honrar os pais.