Juliana Paes surge com barrigão nos bastidores de série: "Do nada"

Em gravação de um novo projeto, Juliana Paes surge com barrigão nos bastidores de série e choca seguidores com o resultado; veja!

A atriz Juliana Paes está em processo de gravação da série Pedaço de Mim, seu mais novo projeto para a plataforma de streaming Netflix. E nesta nova aventura, a artista viverá uma personagem que está grávida e precisou recorrer a próteses para deixar o papel realista. Com isso, ela se divertiu ao mostrar alguns cliques dos bastidores.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 13, Juliana posou com seu barrigão à mostra no camarim da série. Com o registro, ela impressionou com o resultado da caracterização, que ficou super realista. A famosa ainda mostrou um porta-retrato de uma foto sua com o ator Vladimir Brichtta, que também integra o elenco da série.

"Pedaço de Mim - 05/07 na @netflixbrasil. Fotos que fiz dos bastidores", escreveu Juliana Paes na legenda da publicação. Nos comentários, ela ainda brincou com seu barrigão. "Local das gravações: Taubaté. BRINCADEIRA!", disse a atriz, em referência à Grávida de Taubaté.

Seus fãs ainda mostraram seu choque com o resultado do figurino de sua personagem. "Do nada Juliana Paes grávida do Keanu Reeves", brincou um internauta. "Que barriga maravilhosa, ficou muito real!", elogiou outro. "Que nervoso, muito real", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes elege vestido de princesa para primeira vez no Festival de Cannes

Em maio, Juliana Paes fez sua estreia no Festival de Cannes 2024. A brasileira esteve na França para prestigiar o evento cinematográfico e deixou seus fãs de queixo caído com seu look maravilhoso para o tapete vermelho!

Para a ocasião, a artista esbanjou glamour hollywoodiano ao eleger vestido de princesa para o festival. O modelito assinado pelo designer Hamda Al Fahim tinha um ombro só, com tecido drapeado e justo ao corpo, marcando sua silhueta impecável. Juliana ainda finalizou o look com uma clássica gargantilha da grife Messika e coque super chique.

"Primeira vez nesse red carpet tão importante pro cinema... foi inspirador!", escreveu Juliana ao compartilhar as fotos de Cannes em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, seus amigos e seguidores se encantaram com os cliques.