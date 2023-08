Júlia Gomes relata momento de tensão em carro de aplicativo: 'Cheiro muito forte'

Ex-atriz mirim de novela da Globo, Júlia Gomes revela experiência assustadora em carro de aplicativo: 'Meu corpo estava muito estranho'

A atriz Júlia Gomes, que atuou em novelas da Globo quando era criança, surpreendeu seus fãs ao fazer um relato de um momento de tensão que viveu dentro de um carro de aplicativo nesta semana. Ela contou que começou a sentir um cheiro forte e ficou sonolenta durante a viagem, mas teve forças para sair do carro antes de desmaiar.

Nas redes sociais, a artista contou detalhes do que aconteceu. "Vou tentar contar a história resumidamente. Eu estava ontem na Barra a trabalho e aí eu estava com a minha mãe no telefone todo tempo. Eu liguei para a minha mãe e a gente estava conversando... antes de eu entrar no carro do aplicativo que eu tinha chamado, eu estava com ela em ligação... durante a viagem estava tudo tranquilo até que o motorista parou o carro no meio da rua, no meio de São Conrado, ele saiu do carro, foi ver alguma coisa no porta-malas, voltou e depois de 10 segundos que ele retornou para o carro, ele pôs uma mascara, a gente estava pegando aquele túnel que divide São Conrado do Leblon para chegar no comecinho da Gávea. Estava um pouco de trânsito e eu comecei a sentir um cheiro muito forte, eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida, um cheiro de álcool com acetona, algum gás...", disse ela.

Na sequência, ela completou: "Lembrando que eu estava com a minha mãe no telefone o tempo todo. Eu perdi a fala. Minha mãe estava conversando comigo no telefone e eu parei de responder. Eu estava com muito medo... e eu não sabia o que estava acontecendo porque meu corpo estava muito estranho, eu não conseguia falar, eu não sentia mais a minha perna, eu sentia a minha perna dormente, o meu braço formigando, todo meu corpo formigando, minha primeira reação foi tampar meu nariz com a camiseta que eu estava, eu cheirei meu cabelo, fiz de tudo para aquele odor não entrar no meu nariz... Minha mãe ficou falando comigo o tempo inteiro para eu não apagar, porque eu estava quase apagando, eu estava quase desmaiando, enfim, eu não sabia o que estava acontecendo...".

Por fim, ela deu um conselho para os fãs. "Assim que o carro parou eu criei força para finalmente sair do carro, estava quase desmaida, consegui entrar num estabelecimento onde me ajudaram. Eu estava branca, pálida, tremendo, eu não sei o que ia acontecer comigo se eu continuasse dentro daquele carro ou se eu não tivesse me ligado do cheiro, porque tinha um cheiro bizarro que realmente deu reação no meu corpo. Mas, graças a Deus, eu estou bem, consegui voltar em segurança. O que eu quero avisar é: tomem cuidado! Entrou em um carro de aplicativo, manda a localização para a sua mãe, para a sua amiga!", afirmou.

Júlia Gomes já fraturou a coluna

Em 2022, a atriz e cantora Julia Gomes (20), que participou do The Voice Kids e da novela Chiquititas, levou um susto com a sua saúde ao ser internada em um hospital. Ela sofreu uma fratura na coluna ao cair em uma festa e precisou ficar em observação. Na época, a jovem comoveu ao falar de sua recuperação e agradecer por estar bem.

"Uma segunda chance… Foi o presente mais precioso que já ganhei. A uma semana atrás sofri um acidente que poderia ter mudado meu futuro e graças a um milagre eu estou aqui. Nesse tempo em que estive internada além de conhecer pessoas maravilhosas que cuidaram de mim, eu também pude conhecer outro jeito de olhar a vida", disse ela.

Então, Julia começou o seu agradecimento a todos que a ajudaram em sua recuperação. "Familia, sou extremamente grata por tudo o que vocês fizeram por mim nesses dias turbulentos, obrigada pela companhia, pelo amor, pelo carinho, pela paciência e pela generosidade! Amigos, vocês se preocuparam, estiveram comigo, não soltaram minha mão quando eu mais precisei e me ajudaram a passar por isso de uma forma leve… Não consigo descrever em palavras minha gratidão por tudo o que vocês fizeram!".

E completou: "E mãe, você esteve comigo todos os dias, todas as horas, todas as noites, 24hs por dia, sem dormir direito, cuidando de mim, me distraindo, me fazendo rir, me ajudando e me dando todo amor e carinho do mundo. Você é minha heroína! Quero agradecer em especial o Hospital Samaritano e sua equipe incrível! Vocês fizeram a diferença nos meus dias aqui! Obrigada Dr. Thiago pelo carinho e cuidado! Hoje deixo o hospital e levo comigo uma Julia diferente, uma Julia nova e pronta pra começar um capítulo novo dessa história!".