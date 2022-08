Julia Gomes fratura a coluna ao sofrer acidente

Julia Gomes revela que foi internada após fraturar a coluna em uma festa: 'Eu sinto muita dor'

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 16h47

A atriz e cantora Julia Gomes sofreu um acidente em uma festa nesta semana e fraturou a coluna. A jovem foi internada após descobrir que fraturou a C5 na cervical e está em observação.

Nos stories do Instagram, a estrela contou que caiu na festa e está sentindo muita dor. "Eu estou bem. Minha coluna dói bastante, está fratura. Ontem eu estava em uma festa, estava dançando muito e caí do palco. Foi bem perigoso, mas eu não senti dor na hora da queda. Eu só fui sentir dor na hora que eu acordei. E nos exames eu descobri que estou com a coluna fraturada, especificamente a C5", disse ela.

A artista está esperando o resultado do exame de ressonância magnética para saber qual será o próximo passo no tratamento. "Estou com o colar, porque tenho que ficar imbolizada, estou tomando meus remédios. Minha coluna está doendo muito! Vocês não tem noção... Mas está tudo certo", disse ela, que pouco depois completou: "Eu sinto muita dor, não consigo nem explicar o tamanho da minha dor. Estou tomando morfina para aliviar".

Julia Gomes grava stories no hospital:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!