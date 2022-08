Julia Gomes se recupera de fratura na coluna: 'Um milagre'

Ex-The Voice Kids e Chiquititas, Julia Gomes deixa o hospital e comove ao falar de fratura na coluna: 'Uma segunda chance'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 09h33

A atriz e cantora Julia Gomes (20), que participou do The Voice Kids e da novela Chiquititas, está em casa após passar cerca de uma semana internada em um hospital. Ela sofreu uma fratura na coluna ao cair em uma festa e precisou ficar em observação. Agora, a jovem comove ao falar de sua recuperação e agradecer por estar bem.

"Uma segunda chance… Foi o presente mais precioso que já ganhei. A uma semana atrás sofri um acidente que poderia ter mudado meu futuro e graças a um milagre eu estou aqui. Nesse tempo em que estive internada além de conhecer pessoas maravilhosas que cuidaram de mim, eu também pude conhecer outro jeito de olhar a vida", disse ela.

Então, Julia começou o seu agradecimento a todos que a ajudaram em sua recuperação. "Familia, sou extremamente grata por tudo o que vocês fizeram por mim nesses dias turbulentos, obrigada pela companhia, pelo amor, pelo carinho, pela paciência e pela generosidade! Amigos, vocês se preocuparam, estiveram comigo, não soltaram minha mão quando eu mais precisei e me ajudaram a passar por isso de uma forma leve… Não consigo descrever em palavras minha gratidão por tudo o que vocês fizeram!".

E completou: "E mãe, você esteve comigo todos os dias, todas as horas, todas as noites, 24hs por dia, sem dormir direito, cuidando de mim, me distraindo, me fazendo rir, me ajudando e me dando todo amor e carinho do mundo. Você é minha heroína! Quero agradecer em especial o Hospital Samaritano e sua equipe incrível! Vocês fizeram a diferença nos meus dias aqui! Obrigada Dr. Thiago pelo carinho e cuidado! Hoje deixo o hospital e levo comigo uma Julia diferente, uma Julia nova e pronta pra começar um capítulo novo dessa história!".

Julia Gomes mostra fotos do seu período de internação:

