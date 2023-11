Mais magra após bariátrica, Jojo Todynho chama atenção ao exibir nova silhueta com look justo na comemoração dos 50 anos de Angélica

No último sábado, 25, a apresentadora Angélica reuniu um time de celebridades para celebrar seus 50 anos em sua mansão no Rio de Janeiro. É claro que Jojo Todynho não ficou de fora e marcou presença na celebração! A cantora roubou a cena ao exibir seu novo visual com um vestido justo, conquistado após sua cirurgia bariátrica.

A festa da esposa de Luciano Huck teve um tema especial, o 'poder das flores'. Por isso, Jojo apostou em um modelo curto e justo, decorado com aplicações de flores em tons de verde água. A artista também escolheu uma produção mais natural para complementar o visual, com os cabelos ondulados e uma maquiagem iluminada.

O vestido destacou as curvas da estudante de direito, que está passando por uma intensa transformação física depois de se submeter a uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano, aliada a uma alimentação regrada e exercícios físicos. Em suas redes sociais, Jojo costuma divdidir detalhes do processo e revelou que já perdeu mais de 10 kg desde o procedimento.

Jojo Todynho rouba a cena com novo look no aniversário de Angélica - Fotos: Victor Chapetta/Agnews

Vale lembrar que antes de passar pelo centro cirúrgico, a futura advogada já tinha emagrecido mais de 20kg adotando hábitos saudáveis. Na época, Jojo explicou que iniciou seu processo de emagrecimento para ter mais qualidade de vida e poder vivenciar uma gestação saudável futuramente. Mas tudo mudou quando ela participou do quadro ‘Dança dos Famosos’.

A dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ contou que sua participação foi um gatilho para passar pela cirurgia: “As vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi sofrido”, ela relatou. Apesar de estar feliz da vida com sua transformação física, Jojo Todynho também desabafa sobre as dificuldades vividas desde que se submeteu à operação de redução de estômago.

Recentemente, a cantora contou que não sente mais prazer em se alimentar, mas que, não se arrepende de ter realizado o procedimento: "A gente perde total prazer de querer comer. E você passa muito, muito mal. Muito. É ruim? É. Me arrependo? Não”, Jojo desabafou sobre o processo depois de pedir uma salada e não conseguir comer.

Eliana, Xuxa e mais famosos prestigiam aniversário de Angélica

Além de Jojo Todynho, Angélica reuniu vários outros amigos e familiares em uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Convidados ilustres como Xuxa, Eliana, Ana Maria Braga, Tata Werneck, Marina Ruy Barbosa, Claudia Raia e diversas outras celebridades se jogaram na noitada para celebrar a vida da apresentadora; confira os looks das famosas.