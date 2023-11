Jojo Todynho fala sobre dificuldades após bariátrica: 'Perde total prazer’

Jojo Todynho passou pelo procedimento 3 meses atrás e falou que nem tudo são flores; a cantora desabafou nesta quinta-feira, 23, em seu Instagram

Jojo Todynho desabafou nesta quinta-feira, 23, nas suas redes sociais sobre as dificuldades vividas desde que se submeteu à cirurgia bariátrica, operação de redução de estômago. A cantora contou que perdeu o prazer em comer, mas que, apesar de ser “ruim” e passar muito mal, não se arrepende de ter realizado o procedimento.

“Realidade de um bariátrico. Só consigo comer dois pedacinhos de frango. Tô comendo um creminho. Pedi uma saladinha, mas não vou conseguir comer. […] Tomar um suco de limão, que é o que eu consigo. A gente perde total prazer de querer comer. E você passa muito, muito mal. Muito. É ruim? É. Me arrependo? Não. Mas, não tem prazer nenhum, gente. Tipo assim, Natal vai ter tudo que eu amo. E eu… Uma beliscadinha aqui, uma beliscadinha ali, tá ótimo”, desabafou.

No começo de outubro, Jojo revelou que já perdeu mais de 10 quilos desde que realizou a cirurgia bariátrica. Apesar de algumas dificuldades que enfrenta no pós-procedimento, para a cantora, não há nada mais gratificante do que ter a independência de fazer pequenas coisas, como colocar uma sandália e se vestir, sozinha. “Melhor escolha que fiz na minha vida”, garantiu.

Jojo Todynho diz que se sente com o mesmo corpo de antes da cirurgia bariátrica

Jojo Todynho falou que seu motorista, Fábio, ficou impressionado ao ir buscá-la em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 22. Eles não se viam desde o Prêmio Multishow, que aconteceu no último dia 7 de novembro, ou seja, há duas semanas.

“[Fábio] ficou assustado quando me viu, falou que eu estou muito diferente”, contou a cantora, que recentemente realizou uma cirurgia bariátrica, nos stories do Instagram. “Ele falou: ‘Está muito diferente’. Eu achei que era a obra [da minha casa] e falei: “É, está embolsando”. E ele: ‘Não, é você’”. contou a voz de ‘Que tiro foi Esse’.

A artista concordou: “Para mim, eu estou no mesmo corpo, no mesmo tamanho, no mesmo tudo. Só vejo mudança igual nessa roupa. Eu comprei em Nova York e já está imensa em mim, mas vou colocar ela porque ela é bonita”.