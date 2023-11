Jojo Todynho fala sobre emagrecimento e diz que se sente com o mesmo corpo de antes da cirurgia bariátrica

Jojo Todynho diz que motorista até se assustou com a mudança ao vê-la após duas semanas

Jojo Todynho falou que seu motorista, Fábio, ficou impressionado ao ir buscá-la em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 22. Eles não se viam desde o Prêmio Multishow, que aconteceu no último dia 7 de novembro, ou seja, há duas semanas.

“[Fábio] ficou assustado quando me viu, falou que eu estou muito diferente”, contou a cantora, que recentemente realizou uma cirurgia bariátrica, nos stories do Instagram. “Ele falou: ‘Está muito diferente’. Eu achei que era a obra [da minha casa] e falei: “É, está embolsando”. E ele: ‘Não, é você’”. contou a voz de ‘Que tiro foi Esse’.

Jojo então perguntou ao motorista se ele realmente achava que ela tinha mudado nessas últimas duas semanas. “Mudou. Lógico, cara. Está doida? É que a gente não vê a gente”, respondeu Fábio.

A artista concordou: “Para mim, eu estou no mesmo corpo, no mesmo tamanho, no mesmo tudo. Só vejo mudança igual nessa roupa. Eu comprei em Nova York e já está imensa em mim, mas vou colocar ela porque ela é bonita”. Além de realizar a cirurgia, Jojo está pegando firme nos treinos.

Jojo Todynho revela o que mais a magoou em término

A cantora Jojo Todynho revelou o que a magoou na época do fim do casamento com Lucas Souza. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que ficou chateada por ter se sentido traída quando ele trocou mensagens com outras pessoas.

Ela contou que não gostou da atitude dele. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que eu fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim é uma traição. Chega, dá um papo. Não quer mais? Dá um papo. Não precisa mentir, ocultar, nada. Tudo com uma conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque eu passo preconceito o tempo todo. A vida tem que ser clara. É por isso que eu sou clara. Vida que segue, baile que segue, vamos embora”, disse ela.

Antes disso, Jojo já tinha revelado o motivo para o fim do casamento com Lucas. "Meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal.