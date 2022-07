João Vicente de Castro revela que já chorou durante o sexo

João Vicente de Castro faz revelação inusitada sobre sua vida sexual em conversa no programa Papo de Segunda, do GNT: 'Várias vezes'

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 17h13

O ator e apresentador João Vicente de Castro surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua vida íntima no programa Papo de Segunda, do GNT. Enquanto eles conversavam sobre relações íntimas, ele contou que já chorou durante o sexo e que não foi apenas uma vez.

João começou a opinar sobre o assunto quando destacou a conexão em um momento a dois. “Eu acho muito interessante a 'antropologia do sexo'. No sexo, a gente – como vocês sabem muito bem – vai para um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com uma outra pessoa, é muito precioso aquele momento, porque a pessoa te entrega uma coisa que ela jamais entregaria em uma situação normal. É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É muito bonito esse momento, é um momento de rara conexão”, disse ele.

E completou sobre a sua emoção no momento. “Às vezes, eu até me emociono transando”, contou ele, e continuou: “Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes. É verdade!”.

João Vicente de Castro fala sobre a antropologia do sexo pic.twitter.com/Wxq81mbwhk — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 20, 2022

Juliette já contou que foi 'shippada' com João Vicente de Castro

A ex-BBB Juliette Freire contou que a apresentadora Sabrina Sato já a shippou com o ator João Vicente de Castro. No programa Papo de Segunda, do GNT, ela contou sobre a brincadeira.

"João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo", disse ela.

Juliette também falou sobre os pontos bons e ruins de um romance. "Vamos falar da parte leve que são as que pessoas acham bonitinho. É meio aquele conto de fadas, fofinho e, às vezes, tem uma tensão sexual entre as pessoas. Enfim, é bonitinho até o ponto que entra o exagero. Pra mulher, há uma cobrança muito grande e entra todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para sem bem sucedido você tem que estar em um relacionamento. Atribui muitas vezes o seu sucesso ao marido, o namorado. Tem toda essa questão".

