Juliette revela que Sabrina Sato shippava ela com o ex-namorado, João Vicente de Castro

Durante participação no 'Papo de Segunda', do GNT, Juliette conta que Sabrina Sato disse para ela ficar com o ator João Vicente de Castro

A campeã do BBB 21, Juliette (32) participou do Papo de Segunda na noite de segunda-feira, 11, e surpreendeu com uma revelação sobre a vida amorosa.

No programa do canal GNT, a paraibana contou que a apresentadora Sabrina Sato (41) torcia por um romance entre ela e seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro (39).

Durante o papo com os apresentadores Fábio Porchart, Chico Bosco, Emicida e o próprio João, a cantora comentou sobre relacionamentos e recordou os "shippers da internet".

"João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo", disse ela.

Juliette também falou sobre os pontos bons e ruins de um romance. "Vamos falar da parte leve que são as que pessoas acham bonitinho. É meio aquele conto de fadas, fofinho e, às vezes, tem uma tensão sexual entre as pessoas. Enfim, é bonitinho até o ponto que entra o exagero. Pra mulher, há uma cobrança muito grande e entra todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para sem bem sucedido você tem que estar em um relacionamento. Atribui muitas vezes o seu sucesso ao marido, o namorado. Tem toda essa questão".

A artista relatou ainda que algumas pessoas podem se aproximar por interesse. "Na fama, tem outro porém, que é juntar as famas e é um âmbito muito delicado. Eu opto em não fazer da minha vida amorosa um entretenimento porque é complicado se relacionar com as pessoas com esse tipo de olhar. Os homens interesseiros já se afastaram porque entenderam que aqui não vai ter uma vitrine. É muito deprimente ficar pensando se a pessoa vai me quer por interesse em mim ou no que posso proporcionar numa carreira", acrescentou ela, que ressaltou que as mulheres devem ser respeitadas para que o trabalho não seja atribuído ao relacionamento com homem famoso.

"A nossa sociedade tem uma tendência muito forte de diminuir a mulher no sentido de que precisa de um homem por trás. Eu abomino muito isso. Quero ser reconhecida pelos meus esforços, carreira, inteligência e o meu parceiro ser uma soma. Se acaso eu querer expor, ok, vai ser algo pontual e não marketing. Eu tento fazer isso".

