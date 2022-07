Ex-BBB Juliette Freire cai na risada ao gravar cena de romance

Ex-BBB Juliette Freire mostra os bastidores de vídeo de sua nova música e aparece dando risada em cena romântica com ator

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 19h05

A ex-BBB Juliette Freire (32) compartilhou com os fãs alguns momentos dos bastidores do vídeo da música Xodó, que foi lançado há poucos dias. No novo vídeo, ela apareceu se divertindo entre um take e outro com o ator com quem contracenou e a equipe.

Nas imagens, Juliette surgiu dando risada ao ter que gravar de rostinho colado com o ator e também em outros momentos de romance do clipe. Na legenda, ela brincou sobre sua atuação no vídeo. “Juliette, porquê você não faz uma novela?' Eu tentando me concentrar pra gravar um visualizer! Eu vou rir! [risos]”, disse ela.

Juliette fala da relação com Rodolffo

Após a revelação de que Juliette e Rodolffo já ficaram, ela se pronunciou e falou sobre a atual relação deles. Em entrevista pra o site IG Gente, a cantora comentou: “Rodolffo é meu amigo. A gente fez uma música em parceria e está tudo tranquilo. Meu coração está como sempre esteve. Solteiríssima”.

Em maio, Rodolffo participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera (41) onde revelou que não só já ter ficado com Juliette mas que ficaria de novo com a vencedora o BBB 21.