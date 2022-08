João Vicente de Castro conta que se afastou da ex, Cleo: ''Um grande amor que tive''

Ator João Vicente de Castro revela que se afastou da ex-mulher, Cleo, e conta sobre a relação e a ajuda que recebeu da artista

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 08h15

O ator João Vicente de Castro (39) falou sobre a relação com a ex-mulher, Cleo (38), durante participação no podcast Quem Pode, Pod, na terça-feira, 16, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39)!

Durante a entrevista, o artista revelou que se afastou da filha de Gloria Pires, com quem se relacionou entre 2008 e 2012 e comentou sobre ter sido rotulado como o "marido da Cleo" na época em que eram casados.

“Eu era ‘marido da Cleo Pires’, essa era minha profissão. Eu tinha uma carreira de publicitário, trabalhava como roteirista do Luciano Huck, e ainda assim eu era ‘marido da Cleo Pires’. O que eu tinha orgulho em ser, mas é chato quando sua identidade é linkada a uma outra pessoa. É bom ser reconhecido pelo que você é”, disse ele.

Na sequência, João contou que tem contato com a família de Cleo, mas que os dois acabaram se afastando e relembrou o quanto a atriz o ajudou. Atualmente, ela é casada com o modelo e empresário Leandro D'Lucca (38). Recentemente, os dois celebraram a união no candomblé.

“Tenho uma relação muito próxima com a família da Cleo e muito amor por todos eles. Amor fora do ordinário, amor mesmo, e pela Cleo também. A gente realmente se afastou, mas nada vai apagar tudo que ela fez por mim e o quanto ela foi uma companheira f***. Ela bancou minha viagem de fazer 'Porta dos Fundos', foi a primeira a falar ‘vai fazer’. Me deu uma autoestima que eu não tinha, foi muito generosa em todos os momentos, me ensinou a ser homem, companheiro, e foi um grande amor que eu tive na vida. Mas, de fato, a gente está afastado”, afirmou o famoso.

João Vicente de Castro lamenta afastamento da ex, Cleo:

João Vicente de Castro e Fernanda Paes Leme recordam primeira vez

No bate-papo, João Vicente e Fe Paes Leme relembraram quando transaram pela primeira vez. A apresentadora contou que na ocasião estava com conjuntivite e para não transmitir para o artista, decidiu fazer sexo usando óculos. Os dois não queriam que os amigos soubesse do envolvimento deles, então, João não poderia se contaminar. "Na primeira vez que beijei o João, eu estava com conjuntivite. E o nosso medo, porque a gente não queria que nenhum dos nossos amigos soubessem, era dele pegar. A gente se beijou e depois eu ficava [perguntando] 'a conjuntivite apareceu?'", recordou Fernanda.

