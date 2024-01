João Guilherme surge novamente nas redes sociais após rumores com a família

Após rumores de um rompimento com sua família, João Guilherme surge novamente com novas fotos publicadas nas redes sociais; confira!

Após rumores de um suposto rompimento com sua família, o ator João Guilherme mostrou que não está preocupado com os boatos ao surgir pela primeira vez nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 10, o filho do cantor Leonardo publicou algumas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha, onde ele curtiu os primeiros dias do ano.

De camisa aberta, o artista exibiu a sua tatuagem no peito e arrancou suspiros de seus seguidores nas redes sociais. João ainda posou com óculos vermelhos e bolsa combinando no ombro, enquanto exibiu a vista deslumbrante de seu destino de férias.

"Faz uma loucura por mim", escreveu o gato na legenda da publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Volta pra mim...", pediu sua melhor amiga, a atriz Maisa Silva."Lindo príncipe", declarou um fã. "Estiloso é ele!", disparou outro. "Perfeito demais", disse mais um.

Entenda os rumores de rompimento entre João Guilherme e sua família

Na última terça-feira, 9, surgiram boatos direto dos bastidores que afirmavam que o ator João Guilherme havia rompido com parte dos familiares. Segundo os rumores, ele não estaria mais falando com Virgínia, Zé Felipe e o próprio pai, Leonardo. As informações foram publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

De acordo com fontes ouvidas pela profissional, João Guilherme cansou dos deboches e das alfinetadas da família. O machismo de Leonardo contra o próprio filho teria provocado o rompimento. As fontes dizem que o afastamento é tão grande que a sobrinha do artista, Maria Alice, já aprendeu o nome de todos os tios, menos dele.

No entanto, João Guilherme logo quebrou seu silêncio e rebatou as especulações. Em seu perfil oficial do Instagram, ele deixou claro que não cortou relações com os parentes: “Rompem o que exatamente?”, ele iniciou em um comentário ironizando sobre a polêmica.

“Ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão?”, o rapaz brincou com os boatos e desabafou sobre a situação: "'Segundo fontes, pipipipopopo’. Você inventou. Deixa minha família em paz, por favor”, João Guilherme finalizou a declaração negando que esteja vivendo alguma desavença com a família de Leonardo, que tem outros cinco herdeiros.