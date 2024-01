Decisão drástica: João Guilherme rompe com Leonardo, Zé Felipe e Virgínia

João Guilherme rompe com Leonardo, Zé Felipe e Virgínia; jovem estaria afastado dos familiares, diz colunista

Uma nova confusão envolvendo a família Costa virou assunto nesta terça-feira, 9. É que boatos direto dos bastidores afirmam que o ator João Guilherme rompeu com parte dos familiares.

Isso mesmo: ele não estaria mais falando com Virgínia, Zé Felipe e o próprio pai, Leonardo. As informações foram publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

De acordo com fontes ouvidas pela profissional, João Guilherme cansou dos deboches e das alfinetadas da família. O machismo de Leonardo contra o próprio filho teria provocado o rompimento. As fontes dizem que o afastamento é tão grande que a sobrinha do artista, Maria Alice, já aprendeu o nome de todos os tios, menos dele.

Em julho do ano passado, o jovem marcou presença no aniversário de 60 anos do pai. Ele celebrou a data ao lado da família e da esposa, a empresária Poliana Rocha. Foi ela quem preparou tudo com carinho e luxo para celebrar o marco na vida do artista.

João Guilherme já explicou como é a relação com o pai

Em 2022, João Guilherme publicou um desabafo nas redes sociais ao explicar porque não prestou uma homenagem a Leonardo no Dia dos Pais. “Todo Dia dos Pais eu me vejo num rush de 'eu tenho padrasto, avô e pai'. Meu padrasto é muito meu pai também. Família é um conceito, você pode escolher cuidadosamente a sua”, disse ele, e completou: “Eu não tenho foto com meu pai. Aí eu teria que pegar uma foto tirada do meu iPhone 4, lá em 2013, só para subir um texto que é literalmente para você [seguidor]. Porque não é para o meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram, ele tem administradores no Instagram dele. Odeio essa coisa forçada de 'é Dia dos Pais, eu tenho que postar uma declaração para o meu pai, senão não amo ele'”.

Então, o rapaz contou que não teve muito contato com Leonardo no início da infância. “Eu vivi e cresci com a família da minha mãe. Fui começar a trocar ideia com o meu pai quando tinha uns 7 anos. O Natal eu nunca passei fora da casa da minha mãe, ela sempre fez questão, acho que está certíssima...”, disse ele.