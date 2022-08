João Guilherme explica motivo para não ter homenageado Leonardo no Dia dos Pais

João Guilherme abre o jogo sobre sua relação com o pai, o cantor Leonardo, e comenta sobre polêmica de não ter postado foto com ele no Dia dos Pais

O ator e cantor João Guilherme abriu o jogo sobre a sua relação com o pai, o cantor Leonardo, em uma entrevista no podcast PodDelas. Ele contou o motivo para não ter postado uma foto com o pai no Instagram no Dia dos Pais e ter feito uma homenagem para o padrasto.

“Todo Dia dos Pais eu me vejo num rush de 'eu tenho padrasto, avô e pai'. Meu padrasto é muito meu pai também. Família é um conceito, você pode escolher cuidadosamente a sua”, disse ele, e completou: “Eu não tenho foto com meu pai. Aí eu teria que pegar uma foto tirada do meu iPhone 4, lá em 2013, só para subir um texto que é literalmente para você [seguidor]. Porque não é para o meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram, ele tem administradores no Instagram dele. Odeio essa coisa forçada de 'é Dia dos Pais, eu tenho que postar uma declaração para o meu pai, senão não amo ele'”.

Então, o rapaz contou que não teve muito contato com Leonardo no início da infância. “Eu vivi e cresci com a família da minha mãe. Fui começar a trocar ideia com o meu pai quando tinha uns 7 anos. O Natal eu nunca passei fora da casa da minha mãe, ela sempre fez questão, acho que está certíssima...”, disse ele.

Homenagem de João Guilherme para o padrasto

No último final de semana, João Guilherme fez um post especial para o padrasto, Danilo. O influenciador, que é filho biólogico do cantor Leonardo, foi criado pela mãe, Naíra, e o padrasto Danilo.

Na legenda da postagem no Instagram, João Guilherme escreveu uma mensagem especial: "Feliz dia Dos Pais pra esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês, obrigado pelos ensinamentos", declarou.

Nos comentários, seguidores de João Guilherme aproveitaram o espaço para mandar mensagens: "Isso mesmo! Pai é quem cuida", escreveu um seguidor. "E o Leonardo?", perguntou outro. "Te entendo, João", disse o terceiro.