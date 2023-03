João Guilherme se declara para Maisa durante evento nos Estados Unidos: "Você brilha!”

João Guilherme se declara para Maisa em novo clique compartilhado pelo ator nas redes sociais

O filho de Leonardo, João Guilherme (21) compartilhou um momento encantador ao lado da amiga, a apresentadora e influenciadora Maisa (20).

Nesta quarta-feira, 15, eles surgiram juntinhos durante um evento nos Estados Unidos. Na imagem, a dupla roubou a cena ao eleger looks fashionistas para a ocasião. Maisa apostou em uma camisa bege, mini saia fendada e botas até o joelho.

Já João resolveu inovar ao surgir com um conjunto de alfaiataria na cor branca, composto por um blazer e calça e nos pés ele arrematou a produção com um mocassim tratorado.

"Na noite escura, você brilha mais ainda", escreveu Jotinha, como é conhecido, na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da dupla morreram de amores pelo registro: “É errado shipar?”, questionou um. “Ainda acho que vocês estão namorando”, declarou outro. “Amo a amizade de vocês, mas não podemos discordar que seriam um casalzão”, ressaltou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente João Guilherme ficou inconformado ao ter seu nome envolvido na briga conjugal de Jojo Todynho.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOÃO GUILHERME:

Fofos!

Ainda nas últimas semanas, Maisa Silva fez uma linda homenagem e se declarou para celebrar o aniversário de João Guilherme.

“1° de fevereiro, dia dele @joaoguilherme. Amo quando a gente tá junto (até vc me encher o saco). Adoro sair com vc, mas tb amo trabalhar com vc e ver seu olhinho brilhar de felicidade em poder fazer o que ama. Seja na vida real ou na ficção, a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Te amo e te admiro demais! Que a gente sempre seja assim. Ps: bjs da sua joaoguinatica n1”, escreveu Maisa, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.