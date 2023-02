João Guilherme rebate Jojo Todynho após ser comparado com Lucas Souza: "Nunca!"

Revoltado, João Guilherme manda recado para Jojo Todynho após ser comparado com o ex-marido da cantora

Na tarde deste sábado, 11, João Guilherme ficou inconformado ao ter seu nome envolvido na briga conjugal de Jojo Todynho (26).

Tudo começou durante uma live, quando a cantora comparou o estilo do filho de Leonardo (59), com o do ex-marido, Lucas Souza (21), em uma premiação do Multishow, onde os dois foram com roupas semelhantes.

“Ele se vestiu igual o João Guilherme e eu não gosto. Eu gosto de homem rústico. Pra ele que é jovem, é bonito, mas no Lucas não tem nada a ver”, disse ela na ocasião.

Insatisfeito com a comparação, o ator se revoltou contra a fala da cantora: “Ae Jojo Todynho, com todo respeito, seu ex bofe não se veste igual a mim nunca”.

Vale ressaltar que o ex-casal está vivendo dias turbulentos, após o ex-soldado acusar Jojo Todynho de agressão durante o relacionamento.

EITA

Como diz o ditado popular: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, porém as brigas entre Jojo Todynho e LucasSouza, tem dado o que falar entre os internautas.

Tudo começou quando Lucas Souza foi ao podcast da Metropolitana e afirmou que Jojo havia traído ele com mensagens para um dos seguranças de Gabriel Monteiro, ex-deputado carioca.

A cantora ficou sabendo da história e detonou Lucas em uma live, dizendo que ele estava usando anabolizantes durante o casamento e tinha um temperamento irritado por conta da substância. Ainda disse que o "prenderia por falar tanta mentira" sobre a suposta traição.

Após essa "troca de elogios", Lucas voltou a falar sobre Jojo para a coluna do Leo Dias: “Ela [Jojo] é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, né? Uma pessoa preta, gorda e que veio de uma periferia e sofreu tanto preconceito ser tão arrogante e desumilde”, iniciou Lucas.