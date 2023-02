João Guilherme ganha homenagem fofa de Maisa em seu aniversário

Em suas redes sociais, atriz Maisa Silva faz bela homenagem para seu amigo, o ator João Guilherme, em seu aniversário

Nesta quarta-feira, 1, o ator João Guilherme (21) está completando 21 anos de idade! E para celebrar a data tão especial, a atriz e amiga íntima do filho de Leonardo, Maisa Silva (20) fez uma linda homenagem e se declarou “joãonática”.

“1° de fevereiro, dia dele @joaoguilherme. Amo quando a gente tá junto (até vc me encher o saco). Adoro sair com vc, mas tb amo trabalhar com vc e ver seu olhinho brilhar de felicidade em poder fazer o que ama”, começou a atriz.

"Seja na vida real ou na ficção, a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Te amo e te admiro demais! Que a gente sempre seja assim. Ps: bjs da sua joaoguinatica n1”, escreveu Maisa, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

João Guilherme no BBB

João Guilherme teria recebido um convite para fazer parte do elenco do BBB 23 e recusado. O ator usou seu Twitter para se pronunciar sobre o assunto na quinta-feira, dia 19.

"Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano, Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda", avisou. "Juro que não saio cancelado", garantiu o ator em declaração no Twitter. Ele também faz questão de se posicionar e comentar sobre o reality em suas redes sociais, principalmente sobre o paredão da semana, que o resultado vai ser divulgado nesta terça-feira, 31. “Quando que é o próximo paredão msm? eu aqui sou #ForaGabriel , acho que ficou claro já”, disparou João Guilherme sem hesitar em dar a sua opinião sobre o jogo. Vale destacar que, anteriormente, o jovem se demonstrou mais do que revoltado com as atitudes de Gabriel contra sua amiga, com quem já ficou, Bruna Griphao.

O filho do cantor Leonardo, que é ex-namorado de Larissa Manoela e da ex-sister Jade Picon, já declarou sua torcida à Bruna, com quem ficou em uma festa no começo do ano passado. "Estou meio que amando/preocupado com a Bruna nesse BBB 23. Amém que vai dar certo", escreveu ele em seu twitter.