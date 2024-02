João Guilherme impressiona web ao posar com a mãe: 'Parece irmã'

Mãe de João Guilherme roubou a cena e impressionou os seguidores com sua jovialidade ao celebrar aniversário de 22 anos do ator

O ator João Guilhermecompletou mais um ano de vida na última quinta-feira, 01, e recebeu uma homenagem emocionante da mãe, a empresária Naira Ávila. Através das redes sociais, ela reuniu uma sequência de fotos da família comemorando a data especial e deixou uma linda declaração de aniversário.

Na legenda, Naira destacou o orgulho que sente do herdeiro mais velho. "Há 22 anos que meu coração vive o maior amor do mundo! Há 22 anos que sou muito mais feliz com você, filho. Feliz novo ciclo! Tudo que habita de melhor em mim, ofereço a você", escreveu ela.

No entanto, o destaque da postagem se voltou todo para a mãe de João Guilherme, que chamou atenção dos internautas por sua jovialidade e roubou a cena. Impressionados com a semelhança entre os dois, os fãs do artista deixaram inúmeros elogios à empresária de 42 anos.

"Que mãe mais gata! Parece irmã dele", se surpreendeu uma seguidora. "Parece irmã de 20 anos! Ele é IGUAL a mãe!", declarou mais uma. "É a cara da mãe dele! Por isso é tão lindo", disse uma terceira.

Vale lembrar que João Guilherme é filho de Naira Ávila com o cantor Leonardo. Os dois tiveram um breve relacionamento no ano de 2001, quando o artista sertanejo estava separado de Poliana Rocha, sua atual esposa e mãe de Zé Felipe.

Formada em jornalismo, Naira atualmente trabalha como empresária em um espaço de beleza, estética e bem-estar na cidade de São Paulo e conta com mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naira Ávila 🅾️➕ (@nairaavila)

João Guilherme mostra novo visual

Em meio a polêmicas envolvendo seu nome, o ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com os fãs. Nesta quarta-feira, 24, ele decidiu mudar o visual e mostrou alguns detalhes do processo em seu Instagram.

Nos registros publicados, o filho do cantor Leonardo surgiu com um barbeador elétrico e revelou o motivo da mudança: "Vou fazer um personagem que não tem barba. E faz tempo que estou com barba, então eu quero tirar para ver se vai dar algum problema com a minha pele, que é muito sensível com lâmina", declarou, tirando os pelos faciais.

E completou: "Vou ter cara de bebê, de novo", se divertiu. Momentos depois, João Guilherme apareceu já repaginado e surpreendeu com o resultado. "Um novo personagem vem aí! Logo, tive que me despedir dos pelos faciais. Bad boy [menino mau]", escreveu o ator na imagem, sem mais detalhes do próximo trabalho.