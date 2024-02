João Guilherme comemora seu aniversário de 22 anos: "Feliz vida"

Esbanjando muito estilo, João Guilherme comemora seu aniversário de 22 anos com festa intimista; confira os registros nas redes sociais!

O ator João Guilherme está completando 22 anos de vida nesta quinta-feira, 1. E para comemorar essa data tão especial, o filho do cantor Leonardo decidiu passar a data com uma festa intimista. Em suas redes sociais, ele publicou fotos da festinha para celebrar mais um ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista esbanjou muito estilo com o look escolhido para a ocasião. João posou de casaco bege comprido e chapéu enquanto cantava parabéns, com direito a bolo de aniversário de brigadeiro. "Parabéns pra você, João", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, seus fãs e alguns famosos lhe parabenizaram por seu aniversário. "Felizzz niver Joãooo!! Que Deus abençoe sua vida sempre", disse sua cunhada, Virginia Fonseca. "Parabéns lindo, tudo de melhor para você nesta vida!!!!!", desejou sua madrasta, Poliana Rocha."Parabénssssss, coisa lindaaaaaa", disparou Juliette. "Feliz vida jojo, amo você", declarou um fã.

João Guilherme deixa fãs nostálgicos com novo visual

No último dia 26, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao surgir com o visual repaginado. Em suas redes sociais, o filho de Leonardo deixou seus fãs nostálgicos ao retornar com um estilo antigo e aparecer mais jovem em novas fotos.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista apareceu com o rosto liso, sem a presença da barba que ele costumava a usar. A escolha foi feita para um novo papel de João, que precisará que seu rosto fique liso para o seu mais novo projeto. Com o resultado, ele apareceu bem novinho, assim como no início de sua carreira.

"Baby J está de volta", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs lhe rasgaram elogios e mostraram que amaram o visual. "Queria ser bonita assim sem nada", disse um internauta. "Que gatinho", enalteceu outro. "Gostoso", declarou mais um.

