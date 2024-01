João Guilherme ignora polêmicas e mostra novo visual: 'Cara de bebê'

O ator João Guilherme precisou mudar o visual para interpretar um novo personagem e surpreendeu os fãs ao exibir o resultado

Em meio a polêmicas envolvendo seu nome e o de Enzo Celulari, o ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com os fãs. Nesta quarta-feira, 24, ele decidiu mudar o visual e mostrou alguns detalhes do processo em seu Instagram.

Nos registros publicados, o filho do cantor Leonardo surgiu com um barbeador elétrico e revelou o motivo da mudança: "Vou fazer um personagem que não tem barba. E faz tempo que estou com barba, então eu quero tirar para ver se vai dar algum problema com a minha pele, que é muito sensível com lâmina", declarou, tirando os pelos faciais.

E completou: "Vou ter cara de bebê, de novo", se divertiu. Momentos depois, João Guilherme apareceu já repaginado e surpreendeu com o resultado. "Um novo personagem vem aí! Logo, tive que me despedir dos pelos faciais. Bad boy [menino mau]", escreveu o ator na imagem, sem mais detalhes do próximo trabalho.

O que rolou? João Guilherme dá unfollow na ex, Jade Picon

Antes de mudar o visual, o nome de João Guilherme ficou entre os assuntos mais comentados da web na última terça-feira, 23, por outro motivo. Isso porque o ator decidiu parar de seguir a ex-namorada, a atriz e ex-BBB Jade Picon, nas redes sociais. Assim que os internautas perceberam, ele precisou vir à público explicar o motivo do unfollow.

Dias antes, o irmão de Zé Felipe havia comentado em seu perfil no X, antigo Twitter, que possuía muita vontade de ‘fazer uma limpa’ em seu perfil no Instagram. De acordo com João, não existe um significado profundo no unfollow em Jade.

"Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Tô fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…", escreveu o artista em sua rede.