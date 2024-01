João Guilherme e Enzo Celulari: suposto motivo da rivalidade é revelado por jornal

Jornal aponta os bastidores da relação entre João Guilherme e Enzo Celulari com rumores de ciúmes e rivalidade

Uma suposta rivalidade entre João Guilherme e Enzo Celulari foi alvo de uma reportagem no Jornal Extra desta quarta-feira, 24. De acordo com a publicação, os dois não são próximos por causa de uma rivalidade no mercado da internet, já que eles têm os estilos parecidos.

Além disso, a publicação apontou que eles já se envolveram com as mesmas mulheres, como Yasmin Brunet, Jade Picon e Bruna Marquezine, em momentos diferentes, o que teria gerado um certo sentimento de ciúme.

No início do ano, eles se encontraram em Noronha durante as férias com amigos em comum, incluindo Sasha Meneghel, João Lucas e Bruna Marquezine. Porém, o climão teria ficado no ar.

Por enquanto, João e Enzo não se pronunciaram sobre os rumores.

João Guilherme explica unfollow

O ator João Guilherme surpreendeu seus fãs ao deixar de seguir sua ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, nas redes sociais nesta terça-feira, 23. Pouco depois do ato, o filho do cantor Leonardo decidiu se pronunciar sobre a escolha para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), João afirmou que não há um significado profundo por trás do unfollow na ex-BBB. "Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Tô fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…", escreveu o artista.

João Guilherme deixou de seguir sua ex-namorada pouco após afirmar que queria excluir algumas pessoas de suas redes sociais."O dedo COÇA TANTO pra dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", escreveu ele. Jade, por sua vez, continua seguindo o ex no Instagram.