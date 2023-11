João Gomes pede Ary Mirelle em casamento: “Trocamos as alianças”

Prestes a ser pai, o cantor João Gomes anunciou que fez o tão sonhado pedido para oficializar sua união com a influenciadora digital Ary Mirelle

Em meio à espera por seu primeiro filho, o cantor João Gomes surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 21, ao revelar que fez o tão esperado pedido de casamento à influenciadora digital Ary Mirelle. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista, que dividiu detalhes do momento especial e alguns dos planos para o casório.

Em seu stories do Instagram, João apareceu feliz da vida para compartilhar a novidade: “Nem mostrei a galera, fui dormir ontem cedo. O pedido veio, né?”, o cantor se derreteu ao exibir sua noiva usando a nova aliança. “Veio aí. Agora você é meu esposo”, Ary surgiu visivelmente emocionada e brincou ao exibir a jóia em suas mãos.

João também dividiu alguns detalhes sobre o momento especial. O artista revelou que optou por não registrar o instante do pedido. Ele não filmou a entrega da aliança e preferiu que fosse um momento íntimo, assim como deve ser a cerimônia: "Qualquer dia, nós casamos. Não filmei entregando não, só Deus viu", brincou.

João Gomes pede Ary Mirelle em casamento - Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Ary também não fez alarde para dividir a novidade. A influenciadora, que recentemente precisou passar por uma cirurgia de emergência durante sua gestação, exibiu detalhes do anel de noivado: “O pedido veio. Trocamos as alianças”, ela legendou em stories e na sequência posou com a jóia: “Linda com minha aliança”, se derreteu.

Ary Mirelle exibe aliança de noivado com João Gomes - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle exibe aliança de noivado com João Gomes - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde dezembro do ano passado, mas precisaram dar um tempo na relação em meados de abril. Logo após a reconciliação, a influenciadora anunciou a gestação, no início de junho. Desde então, o casal está radiante com a chegada do primeiro herdeiro, um menino chamado Jorge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

O que aconteceu com Ary Mirelle?

A influenciadora digital Ary Mirelle, que está grávida do cantor João Gomes, preocupou seus seguidores no início deste mês ao revelar que precisou passar por uma cirurgia de emergência. Segundo ela, foi detectado um problema que necessitou de correção. Mas a jovem contou que corria o risco do bebê nascer antes do previsto por causa da interferência cirúrgica.

"Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela.

Após o procedimento, Ary dividiu algumas fotos para contar para os fãs que deu tudo certo e se declarar ao namorado: “A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada meu amor, João Gomes, por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar um segundo. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão”, disse ela.