Ator Paulo César Pereio morre aos 83 anos no Rio de Janeiro

Ex-marido da atriz Cissa Guimarães, o ator Paulo César Pereio foi levado em estado grave ao hospital durante a madrugada

O ator Paulo César Pereio faleceu neste domingo, 12, aos 83 anos, em um hospital no Rio de Janeiro. O artista havia sido levado em estado grave durante a madrugada para a unidade de saúde, informou o G1. A morte foi confirmada pelo ator Stepan Nercessian, amigo pessoal do veterano, que lamentou a partida nas redes sociais.

Pereio residia no Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde 2020, quando se mudou no início da pandemia de Covid-19. Ainda acordo com informações do site G1, o ator tratava uma doença hepática avançada.

Paulo César foi casado com a atriz Cissa Guimarães entre 1975 e 1990. Juntos, eles tiveram dois filhos: Tómas e o também ator João Velho, ex-Malhação. "Adeus Pereio. Te Amo. Sempre", escreveu Stepan Nercessian em seu Instagram oficial. Além do artista, outros famosos também lamentaram a morte de Paulo Cesar Pereio.

"Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força!", publicou Zezé Motta.

"Cissa e lindos filhos, meus sinceros sentimentos", disse a atriz Elizabeth Savala. "Que tristeza", escreveu o ator Marcelo Serrado.

Nas telinhas, o veterano fez passagem em grandes novelas como 'Gabriela' (1975), 'Roque Santeiro' (1985), 'Anos Dourados' (1986), 'A Viagem' (1994), entre outras. Além de sua longa carreira na teledramaturgia brasileira, Paulo César Pereio também somou trabalhos marcantes no cinema e no teatro.

Nadja Haddad lamenta morte de um dos filhos gêmeos

A apresentadora do SBT Nadja Haddad usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os seguidores uma notícia triste sobre um de seus filhos gêmeos, frutos de seu casamento com o político Danilo Joan. Antonio e José nasceram de parto prematuro no fim de abril e seguiram direto para a UTI neonatal de uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Nadja contou que Antonio não resistiu e acabou falecendo. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", iniciou ela na legenda.

"Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar…", completou Nadja Haddad.