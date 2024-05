Ex-BBB Lumena revela que sofreu aborto espontâneo: 'Etapa vivida em silêncio'

Ex-participante do BBB 21, Lumena explicou que falar pela primeira vez sobre a perda de seu bebê a ajudará a encerrar um ciclo doloroso

Ex-participante do BBB 21, a influenciadora e humorista Lumena Aleluia usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os seguidores um relato triste sobre sua vida pessoal. Através de um relato emocionante, ela revelou que sofreu um aborto espotâneo há cerca de dois anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lumena compartilhou alguns registros do ultrassom do bebê e explicou que conseguir falar publicamente pela primeira vez a respeito do ocorrido a ajuda a encerrar um ciclo de grande dor. "Em 2022, fui mãe por alguns poucos meses", iniciou ela.

E continuou: "Dividir isso com vocês, faz parte do fechamento de um ciclo muito importante em relação a esse capítulo da minha vida. Hoje, finalmente curada das dores emocionais e físicas decorrentes de um aborto espontâneo, tomo coragem para agradecer a esse espírito de luz que cumpriu sua missão juntamente à minha alma e ao meu ventre. Uma etapa que significou uma mistura de sentimentos e sensações. Foi vivida em silêncio, dividida entre poucos (minha eterna gratidão às minhas mães, minhas irmãs e amigos)".

Por fim, Lumena Aleluia contou que deseja ser mãe novamente: "Guardo ainda em mim o sonho de ser mãe. Sem qualquer romantização, acredito fielmente na potência dessa experiência para qualquer ser humano. Parabéns a todas as corajosas", concluiu a ex-BBB.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e seguidores da humorista deixaram mensagens de apoio e carinho. "Mãe de anjo. Feliz dia das Mães, para todas nós", escreveu uma internauta. "Você é mãe Lumena, essa experiência, sensação e amor ninguém tira de você, mesmo que seu bebê seja um anjo agora, será pra sempre seu filho", disse outra.

Lumena fala sobre experiência no BBB 21

Participante marcante na história do Big Brother Brasil, Lumena mudou completamente os rumos de sua vida desde a saída do reality show. Psicóloga de formação, agora a ex-BBB, que chamou atenção em brigas e debates profundos na telinha da Globo, tem seguido a carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a baiana abriu o coração e detalhou como o BBB 21 foi importante para ela perceber pontos importantes de sua vida.

"O Big Brother, realmente foi uma um chamado da Lumena criança, que queria ser artista mas não via nesse lugar uma oportunidade positiva. Hoje eu agradeço tanto ao Big dos Bigs, porque hoje eu me encontro muito mais realizada no entretenimento fazendo minhas piada doida e recebendo carinho do público", declara.