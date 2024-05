Zé Felipe causa ao revelar qual ex-namorada de João Guilherme é a mais 'chata'

Conhecido por sua sinceridade, o cantor Zé Felipe surpreendeu ao opinar sobre ex-namoradas do irmão, João Guilherme

Uma declaração do cantor Zé Felipe envolvendo um de seus irmãos, João Guilherme, agitou a web na manhã deste domingo, 12. Isso porque, durante um quadro de perguntas e respostas no programa 'Sabadou com Virginia', do SBT, o artista decidiu dar sua opinião a respeito de algumas ex-cunhadas.

No vídeo que circula pela internet, a sogra de Zé Felipe, Margareth Serrão, pergunta qual ex-namorada de João Guilherme era a mais chata. Sincero, o filho de Leonardo prontamente respondeu a dúvida e mencionou o nome de duas famosas que já frequentaram sua casa: Jade Picon e Larissa Manoela.

"Chata, não. Enjoada, a Jade. A Jade não é chata, é enjoadinha. A Larissa vi duas vezes na vida, e a Bruna Marquezine, não sei se ele ta namorando", respondeu o cantor, frisando não achar Jade Picon uma pessoa chata. "Acho que valeu. Foi o máximo, Zé", reagiu Virginia Fonseca, divertindo a plateia.

Após o trecho do programa de Virginia viralizar, internautas passaram a comentar sobre a declaração do famoso. "Eu amo a sinceridade do Zé Felipe, transmite segurança e ao mesmo tempo caoticidade!", se divertiu um. "O Zé é muito fifi", comentou outro.

Para quem não acompanhou, João Guilherme, irmão de Zé Felipe, já namorou com as atrizes Larissa Manoela e Jade Picon. Atualmente, há rumores de que o ator estaria vivendo um romance com Bruna Marquezine.

Apesar de nunca terem confirmado o namoro, os dois já foram vistos em clima romântico, com direito a fotos juntinhos e até declaração. Os boatos do possível affair entre os artistas surgiram em julho do ano passado, quando o colunista Thiago Sodré afirmou que o romance era real.

Zé Felipe afirma que a namorada mais enjoada/chata de João Guilherme foi Jade Picon:



“A Larissa Manoela eu vi 2 vezes na vida e a Bruna Marquezine eu não sei mesmo se ele tá namorando”. pic.twitter.com/UyOXTe5em4 — POPTime (@siteptbr) May 12, 2024

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos em show

Após surgirem juntos em foto com amigos, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados em um momento de intimidade. O perfil Gossip do Dia no Instagram compartilhou um vídeo do suposto casal aos beijos em casa de shows em São Paulo.

No registro compartilhado nas redes sociais, Bruna e João apareceram agarradinhos enquanto curtiam um show. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper Veigh.

Vale lembrar que recentemente, João Guilherme admitiu estar vivendo um relacionamento. Ao ser questionado sobre a última coisa que ele havia comprado, o famoso disse ter sido um presente para seu 'xuxu', sem identificar quem seria sua amada. Confira detalhes!