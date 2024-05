Sabrina Sato ganha homenagem especial de Duda Nagle no Dia das Mães

Maturidade! O ator Duda Nagle compartilhou uma bela homenagem no Dia das Mães e parabenizou a ex, Sabrina Sato, mãe da pequena Zoe

Mãe da pequena Zoe, de 5 anos, a apresentadora Sabrina Sato ganhou uma homenagem especial do ex-marido, Duda Nagle, neste Dia das Mães. Na tarde deste domingo, 12, o ator usou as redes sociais para celebrar a data especial e aproveitou para parabenizar todas as mamães importantes em sua vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda Nagle publicou fotos encantadoras ao lado de Sabrina, da ex-sogra Kika Sato, de sua mãe Leda Nagle, e sua avó. "Feliz dia das mães! Aqui, alguns momentos memoráveis das mamães da minha vida, amo vocês! Obrigado por todo o carinho, cuidado, amizade e parceria", declarou ele na legenda.

Nos comentários, as mamães homenageadas fizeram questão de agradecer e retribuir todo o carinho do ator. "Viva sua mãezona maravilhosa @ledanagleoficial", escreveu Sabrina Sato. "Honra e orgulho de ser sua mãe!", disse Leda Nagle.

Recentemente, a apresentadora deixou uma mensagem especial na foto de Duda com a filha, Zoe. Em clima de nostalgia, o famoso resgatou um clique de quando a herdeira ainda era bebê e tinha acabado de chegar ao mundo.

Esbanjando amor, Duda Nagle chamou a atenção e Sabrina Sato, assim como os internautas, ela não resistiu. "Amor verdadeiro", escreveu Duda Nagle sobre Zoe. Nos comentários, a apresentadora admirou o ex: "Papai", falou ela. "É lindo de ver os dois juntos", babaram os fãs.

Lucas Lima se declara em primeiro Dia das Mães separado de Sandy

Neste domingo, 12, Lucas Lima surpreendeu ao celebrar seu primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem emocionante. Em suas redes sociais, o músico compartilhou uma foto rara de seu filho, Theo, de nove anos, como uma forma de agradecer a ex-mulher por ser uma mãe exemplar para o menino.

Desde o divórcio, em setembro do ano passado, o músico e a cantora mantêm uma relação amigável e costumam compartilhar declarações em datas especiais. Por isso, Lucas usou seu perfil no Instagram para celebrar a data especial e além de homenagear a sua mãe, Lorena Lima, também compartilhou uma declaração para Sandy.

Através do feed, Lucas compartilhou uma foto em que a cantora surge abraçada com seu herdeiro de costas durante um momento em família. No registro, não é possível ver o rosto do pequeno, já que os pais preservam a identidade dele e nunca exibiram seu rosto. No entanto, é possível notar que ele já está crescido e aparece quase do tamanho da mãe. Confira!