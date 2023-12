Jenny Miranda se pronuncia sobre rumores de traição do ex-marido: ‘Confusão’

Após se separar de Fábio Gontijo, Jenny Miranda abre o jogo sobre boatos envolvendo traições e agressões em seu casamento

Nesta quinta-feira, 7, Jenny Miranda decidiu quebrar o silêncio sobre alguns dos rumores envolvendo o término de seu casamento com o médico Fábio Gontijo. Abalada com os recentes acontecimentos, a ex-Fazenda usou suas redes sociais para desmentir os boatos de que teria agredido o ex-marido após descobrir uma traição.

Através dos stories, Jenny trouxe à tona as especulações: “Gente do céu, quando vão parar essas fake news? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro: não teve traição, tá? De nenhuma das duas partes. Estão falando que teve traição, que eu peguei ele na cama com outra mulher, isso não procede”, ela foi direto ao ponto.

Na sequência, a influenciadora confirmou que se envolveu em uma confusão com o ex-marido, mas negou os rumores de que teria partido para violência física: “Eu não agredi ele em momento algum, tá? Teve, sim, uma confusão no camarote, mas não passou de uma discussão, de uma confusão, não chegou a ter agressão”, Jenny explicou.

A empresária ainda pediu um fim às especulações sobre seu antigo casamento: “Parem de inventar histórias que não são verídicas, tá? Que não tem nem pé nem cabeça. Já estou bastante abalada com tudo isso e não preciso de mais coisas para cima de mim, eu não preciso de mais mentiras”, lamentou a ex-participante do reality show da Record.

Jenny Miranda quebra o silêncio sobre rumores de traição - Reprodução/Instagram

Por fim, Jenny revelou que sua prioridade no momento é sua recuperação para poder estar ao lado do filho, Enrico, que tem apenas cinco anos e é fruto de um relacionamento anterior com o jogador Artur Vieira. Além disso, a empresária explicou que pretende voltar a sua rotina de trabalho o quanto antes após as recentes polêmicas.

O que aconteceu com Jenny Miranda?

Apenas alguns dias após o fim de seu casamento com Fábio Gontijo, Jenny Miranda causou preocupação após surgir visivelmente abalada em suas redes sociais. A ex-peoa apareceu aos prantos em diversos desabafos em tom de despedida. Foi então que a mãe da influenciadora optou por levá-la ao hospital para receber ajuda profissional.

O ex-marido da cantora também surgiu abalado ao falar pela primeira vez sobre seu casamento com Jenny. Segundo ele, a influenciadora não conseguiu lidar com tudo o que aconteceu após sua participação no reality, por isso precisou buscar ajuda psicológica “para conseguir estabilidade para enfrentar tudo isso”, disse o médico.

Segundo Jenny, o ex-marido não soube lidar com os ataques e por isso colocou um fim no casamento: "Eu perdi a única pessoa que estava ao meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality”, ela desabafou sobre o término do relacionamento.