Jenny Miranda abre o jogo sobre motivo da separação: ‘Não me queria mais’

Após se separar de Fábio Gontijo, Jenny Miranda desabafa sobre o fim do casamento: ‘Ele estava com o nervo à flor da pele’

A ex-A Fazenda Jenny Miranda falou sobre o fim do casamento com Fábio Gontijo em um desabafo nas redes sociais. De acordo com o site Glow News, ela contou o motivo do término ao revelar que ele não aguentou a pressão dos haters na vida deles.

"Eu perdi a única pessoa que estava no meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality… Quando eu saí, ele estava com o nervo a flor da pele e simplesmente já não me queria mais. Um monte de haters xingando ele por minha causa, ele tomando culpa por uma coisa que ele não tinha culpa. Então, ele quis se afastar. Ele já tinha tomado essa decisão, mas eu não sabia. Eu fui pega totalmente de surpresa e fiquei desesperada, estou desesperada", disse ela.

Então, ela citou uma viagem recente deles. "Todo mundo sabe que eu sou muito sozinha, não sou muito de amigos, sou muito quieta na minha. Eu faço meus barracos, sim, quando tem motivo (…). Eu não vou deixar uma mulher dentro do navio beijar meu marido e ficar quieta, sendo que ele estava bêbado, não vou", declarou.

Fábio Gontijo também já falou sobre a separação

Há poucos dias, Fábio Gontijo contou que ficou mexido com os ataques nas redes sociais e explicou a decisão que tomou. "Alguns ciclos precisam se encerrar mesmo que a gente continue tendo sentimentos. A gente não pode só se guiar pelo coração, tem que ver o bem-estar, se está sendo saudável e justo. Sentimento? Tenho ainda. Respeito? Muito. Eu terminei com ela e caiu tudo em cima dela, as pessoas vibraram. Teve vídeos de pessoas conhecidas comemorando o nosso término", disse ele ao programa Chupim, da Metropolitana FM.

Segundo ele, o relacionamento foi se desgastando por culpa da pressão das redes sociais. "A nossa relação havia se desgastado, principalmente por culpa de intervenções externas (...) e muitas vezes a gente se agredia com frases que ouvia na internet. Impactou. Eu não vou revelar o estopim, mas foi de algo arrastado, de uma relação que se desgastou em respeito", disparou ele.