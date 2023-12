Ex de Jenny Miranda detalha caos que levou ao fim do casamento: "Caiu tudo"

Ex de Jenny Miranda detalha caos que acabou com seu casamento; ele explicou porque colocou um ponto final no relacionamento com a influenciadora

O médico Fábio Gontijo surgiu abalado ao falar pela primeira vez sobre seu casamento com a influenciadora Jenny Miranda. Ele disse que os acontecimentos recentes envolvendo o reality A Fazenda.

Segundo ele, a influenciadora não conseguiu lidar com tudo o que aconteceu após sua participação no reality. "Ela procurou atendimento psicológico para conseguir estabilidade para enfrentar tudo isso. As pessoas não perdoaram, os ataques passaram do jogo para a vida. As pessoas nas ruas confundiram as coisas", declarou ele ao programa Chupim, da Metropolitana FM.

Ele então explicou a decisão que tomou. "Alguns ciclos precisam se encerrar mesmo que a gente continue tendo sentimentos. A gente não pode só se guiar pelo coração, tem que ver o bem-estar, se está sendo saudável e justo. Sentimento? Tenho ainda. Respeito? Muito. Eu terminei com ela e caiu tudo em cima dela, as pessoas vibraram. Teve vídeos de pessoas conhecidas comemorando o nosso término", disse ele.

Segundo ele, o relacionamento foi se desgastando por culpa da pressão das redes sociais. " A nossa relação havia se desgastado, principalmente por culpa de intervenções externas (...) e muitas vezes a gente se agredia com frases que ouvia na internet. Impactou. Eu não vou revelar o estopim, mas foi de algo arrastado, de uma relação que se desgastou em respeito" , disparou ele.

Jenny Miranda fez desabafo que assustou fãs

Nesta terça-feira, a influenciadora fez um desabafo em tom de despedida enquanto chorava muito em seu apartamento e falava sobre a vida e o filho. "Gente, foi muita humilhação o que passei até agora. Já passei por muita humilhação, humilhação por ex, pós-Fazenda... eu tô muito cansada. Acabou tudo pra mim, não tenho motivo mais pra estar aqui. Acabou carreira, acabou marido, acabou filhos. Pensem o que vocês quiserem, mas já estou deixando tudo resolvido pro meu filho ficar com a avó. Acredito que ele vai crescer muito melhor sem mim. Eu amo muito meu filho e eu não quero que ele cresça com tudo isso em cima de mim. Os amiguinhos dele dizendo que a mãe dele é uma vergonha. Eu não sou tão ruim assim. Não sou essa pessoa ruim que estão pintando", disse ela.