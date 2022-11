Jennifer Lopez desabafa sobre primeiro término que teve com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck estiveram noivos entre 2002 e 2004, mas só voltaram depois de quase 20 anos separados

A atriz Jennifer Lopez (53) decidiu abrir seu coração sobre seu relacionamento com o também ator Ben Affleck (50). O assunto surgiu pois a cantora está lançando seu novo álbum “This is Me… Now”, que é continuação do projeto “This is Me, Then”, que foi lançado em 2002, época em que o casal esteve junto pela primeira vez.

Durante uma entrevista para a Zane Lowe, no Apple Music 1, compartilhada nesta segunda-feira, 28, Jennifer decidiu ser sincerona sobre o que sentiu sobre seu término com Ben, que aconteceu em 2004. Além disso, ela aproveitou para detalhar como foi o reencontro dos pombinhos.

“Aquele álbum, This is Me… Then, realmente capturou uma época em que me apaixonei pelo amor da minha vida. E está tudo registrado bem ali”, começou a cantora. “Cada música que escrevemos, eu escrevendo ‘Dear Ben’, foi um momento tão especial de ter capturado. Eu nem tocaria esses discos. Foi tão doloroso depois que terminamos”, completamos.

Ela ainda disse que o momento que terminou com Affleck, foi um dos mais difíceis da sua vida. “Depois que cancelamos aquele casamento há quase 20 anos, foi a maior dor da minha vida e, honestamente, senti como se fosse morrer. Isso me colocou em um espiral pelos 18 anos seguintes, onde eu apenas não consegui acertar. Mas agora, 20 anos depois, temos um final feliz”, declarou Jennifer.

“Ele adora aquele álbum. Ele adora aquelas músicas. Ele conhece todas as letras. Ele também estava comigo enquanto eu o criava. Ele é meu maior fã, o que é incrível”, disse. “Quando ele voltou para minha vida, a mesma coisa aconteceu quando me senti tão inspirada e tão tomada pela emoção que a música estava saindo de mim”, contou, sobre o retorno depois de 20 anos estar sendo colocado no novo disco, assim como o começo do relacionamento, foi colocado no primeiro.

Sra. Affleck!

Recentemente, Jennifer Lopez comentou sobre pegar o sobrenome de Ben Affleck para si e sobre a repercussão negativa que isso teve. "As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será a Sra. Affleck porque nos unimos. Nós somos marido e mulher. Me orgulho disso. Eu não acho que isso seja um problema”, comentou a artista.