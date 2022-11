Jennifer Lopez comenta sobre pegar o sobrenome de Ben Affleck após casamento com o ator

A cantora Jennifer Lopez revelou que se tornou “Sra. Affleck” após casamento com o ator Ben Affleck

Nesta terça-feira, 8, detalhes do casamento entre Jennifer Lopez (53) e Ben Affleck (50) foram revelados em uma longa entrevista da cantora com a revista americana Vogue.

Jennifer foi criticada em um artigo do New York Times após revelar que pegar o sobre nome do marido após o casamento e se tornou “Sra. Affleck”. Na entrevista, a diva pop reagiu à informação.

“As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será Sra. Affleck porque nos unimos. Nós somos marido e mulher. Me orgulho disso. Eu não acho que isso seja um problema”, comentou a artista.

A estrela ainda foi perguntada se não iria gostar que Ben Affleck trocasse seu sobrenome para Lopez: “Não! Não é tradicional. Não tem nenhum romance nisso. Parece uma jogada de poder, entende o que quero dizer? Eu estou muito no controle da minha vida e destino e empoderamento como mulher e pessoa. Eu entendo que pessoas tem suas opiniões sobre, e está tudo bem também. Mas se você quer saber como eu me sinto, eu apenas acho que é romântico. Ainda carrega tradição e romance para mim, e talvez eu seja esse tipo de garota”.

Ainda na entrevista, Jennifer comentou sobre como retomou seu relacionamento com Ben depois de quase 20 anos.

“As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais”, revelou.