Jatinho de Neymar Jr faz pouso forçado em Roraima

Neymar Jr estava no jatinho que precisou fazer um pouso forçado em aeroporto de Boa Vista por causa de um problema técnico

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 11h27

O jogador de futebol Neymar Jr levou um susto nesta terça-feira, 21, ao estar no jatinho particular que fez um pouso forçado em um aeroporto de Boa Vista, em Roraima. A aeronave pousou no local por volta das 2h da madrugada por causa de um problema técnico no para-brisa, informou o site Globo Esporte.

O piloto precisou mudar a rota para resolver a questão e o pouso forçado foi necessário. Assim, os ocupantes do avião precisaram passar a noite em Boa Vista e vão seguir viagem em breve.

Além de Neymar Jr, o avião transportava a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella Santos e alguns amigos.

Vale lembrar que o jogador de futebol estava retornando de suas férias nos Estados Unidos antes de retomar os treinos no PSG.

Pedido de namoro de Neymar Jr para Bruna Biancardi

Nesta semana, Bruna Biancardi relembrou um detalhe do pedido de namoro de Neymar Jr. A estrela gravou alguns vídeos com a amiga Bianca Coimbra nas redes sociais e contou que ela ajudou o atleta a escolher a aliança de namoro antes do pedido.

“Não estávamos juntas fisicamente, mas quando eu fui pedida em namoro, a Bianca já sabia de tudo, tinha ajudado ele a escolher a aliança, ajudou com tudo. Ela não estava lá porque estava gravidinha e não podia viajar, mas participou. Liguei para ela por facetime”, revelou Bruna.