Namorada de Neymar Jr revela detalhe do pedido de namoro

Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, conta que amiga ajudou o atleta em detalhe do pedido de namoro

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 08h49

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou um detalhe especial do pedido de namoro de Neymar Jr para ela. A estrela gravou alguns vídeos com a amiga Bianca Coimbra nas redes sociais e contou que ela ajudou o atleta a escolher a aliança de namoro antes do pedido.

“Não estávamos juntas fisicamente, mas quando eu fui pedida em namoro, a Bianca já sabia de tudo, tinha ajudado ele a escolher a aliança, ajudou com tudo. Ela não estava lá porque estava gravidinha e não podia viajar, mas participou. Liguei para ela por facetime”, revelou Bruna.

Então, Bianca relembrou como conheceu Bruna. “Foi o Ney que me apresentou ela, conheci ela por causa do Ney, mas quando eu a conheci, ela não era namorada dele, e só foi ser namorada um tempo depois”, disse ela. E Biancardi completou: “Há dois meses atrás”.

Bruna Biancardi ganha R$ 20 mil no pôquer

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu os fãs ao contar que ganhou R$ 20 mil em um jogo de pôquer, sendo que nem sabia como jogar direito.

"Foi a coisa mais inesperada que já aconteceu na minha vida. Pensa em jogar com um monte de gente profissional e ganhar em segundo lugar? Bizarro. Eu nem ia jogar ontem, fazia tempo que não jogava, nem lembrava as regras direito", contou ela no vídeo, explicando que ganhou US$ 4 mil, cerca de R$ 20,4 mil na cotação atual.

"Foi muito legal, ganhei US$ 4 mil, vou fazer compras e torrar tudo hoje", falou ela.