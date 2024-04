Jade Magalhães revela detalhe sobre reconciliação com Luan Santana: ‘Maduros’

Discreta sobre sua vida pessoal, Jade Magalhães celebra reaproximação e nova fase ao lado do namorado, Luan Santana

Jade Magalhães está radiante com uma nova fase em sua vida pessoal! Na última terça-feira, 2, a influenciadora digital marcou presença em um evento de moda e aproveitou para comentar sobre seu namoro com Luan Santana. Discretíssima como sempre, ela revelou alguns detalhes sobre sua reconciliação com o cantor.

Em conversa com a Quem, Jade preferiu não se aprofundar muito sobre o romance. No entanto, a influenciadora garantiu que está curtindo muito a nova fase e que eles estão mais maduros desde que decidiram resgatar o namoro: “O que eu posso afirmar é que a gente está muito feliz”, disse a morena, que recuperou o coração do sertanejo.

“Acho que vocês estão sentindo daí. Estou muito feliz com o carinho de todo mundo. Acho que a gente está mais maduro e feliz”, a influenciadora celebrou a novidade e agradeceu o apoio de seus admiradores. Vale lembrar que Jade e Luan confirmaram o namoro em fevereiro deste ano após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo.

Namorados desde 2009, o cantor e a influenciadora ficaram juntos por 12 anos e chegaram até a noivar entre idas e vindas. No entanto, Luan decidiu colocar um ponto final definitivo no relacionamento em 2020, pouco tempo após decidirem morar juntos. Nos anos seguintes, ele chegou a engatar novos namoros e ficou noivo pela segunda vez.

O destino, porém, reservou um reencontro para o casal no início de 2024. Durante uma viagem romântica, eles começaram a levantar suspeitas dos admiradores ao compartilharem fotos em locais semelhantes. O reencontro foi confirmado após a aparição no aeroporto, e desde então, Luan e Jade têm sido inseparáveis e já até saíram juntos em público novamente.

Luan Santana se declara para namorada:

O cantor Luan Santana está apaixonado e não esconde! Após rumores e evidência de que viajou com a ex-noiva Jade Magalhães nas férias, o artista confirmou que eles estão juntos. A reconciliação aconteceu há pouco tempo e eles mostraram fotos juntinhos e até trocando um beijo em um clique nas redes sociais. Além de publicar o registro ao lado da amada, o cantor fez questão de se declarar.

“Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história”, escreveu Luan, que fez questão de compartilhar sua história de amor com Jade na legenda da publicação; leia o texto.