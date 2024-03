Luan Santana leva a namorada ao jogo de futebol do cunhado

Luan Santana faz rara aparição com a namorada, Jade Magalhães, em noite de jogo de futebol para prestigiar o cunhado, Raphael Veiga

O cantor Luan Santana curtiu um programa diferente na noite de quinta-feira, 28. Ele levou a namorada, Jade Magalhães, e a irmã, Bruna Santana, para acompanharem um jogo de futebol de Raphael Veiga, que é namorado de Bruna.

Eles foram flagrados em um camarote do estádio de futebol pelo canal CazéTV no YouTube durante o jogo do Palmeiras contra o Novorizontino.

Vale lembrar que Luan e Jade assumiram o namoro há pouco tempo. Eles fizeram uma viagem juntos em segredo, mas logo os fãs perceberam semelhanças nas fotos deles nas redes sociais. Com isso, eles assumiram o romance assim que voltaram ao Brasil.

Luan Santana faz rara aparição com a namorada, Jade Magalhães, no canal CazéTV - Reprodução / YouTube

Luan Santana já falou sobre a reconciliação

No dia 28 de fevereiro, o cantor Luan Santana confirmou a reconciliação com Jade Magalhães. Após rumores e evidência de que viajou com a ex-noiva nas férias, o artista confirmou que eles estão juntos.

Ele mostrou a foto ao lado da amada e falou sobre os encontros e desencontros da vida deles. E ele ainda celebrou a chance de construir sua vida amorosa ao lado dela. "Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f*da ver ela indo", disse ele.

E completou: "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem".