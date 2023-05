Jackeline Petkovic, ex-apresentadora do SBT, revela ameaça de Marlene Mattos: "Discussão judicial"

A apresentadora Jackeline Petkovic revelou uma briga com sua ex-empresária após recusar uma proposta quando estava no auge da carreira

Lembra dela? Jackeline Petkovic (42), ex-apresentadora do programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT, abriu o jogo sobre sua relação com MarleneMattos, que foi sua empresária, durante uma entrevista ao Fofocalizando.

A loira, que comandou o programa Fantasia em 1997, revelou que brigou com a profissional, que também é ex-empresária de Xuxa Meneghel (60), após decidir recusar a proposta de estampar a capa de uma revista masculina.

"Foi um relacionamento que rendeu bons frutos?", questionou a repórter. "Foram grandes aprendizados, porque a minha personalidade é forte mesmo", respondeu Jacky, que em seguida deu detalhes sobre a conversa que teve com Marlene após receber a proposta.

"Veio uma proposta da revista masculina, e ela virou para mim e falou: 'Você vai fazer?', eu falei: 'Não'. Ela falou: 'Você vai fazer, sim. Você tem contrato comigo'. Eu falei: 'Não vou'. Ela falou: 'Se você não fizer, a gente vai ter que entrar em uma discussão judicial', e eu falei: 'Então tá bom'", relembrou a apresentadora.

Decidida a não fazer a capa da revista adulta, Petkovic precisou fazer um acordo com Marlene Mattos. "A gente acabou fazendo um acordo, eu tive que ficar um ano na geladeira", expôs a artista, revelando se guarda mágoa da ex-empresária após o episódio. "Não há nenhuma mágoa", garantiu.

Casamento com cantor sertanejo

Em fevereiro do ano passado, Jackeline Petkovic se casou com o cantor Bruno Araújo em uma cerimônia à beira-mar, em Ilha Bela, litoral de São Paulo, com a presença de poucos familiares e amigos. A apresentadora e o cantor assumiram o romance em março de 2021, quando a loira publicou nas redes sociais uma foto ao lado do amado e confessou que foi amor à primeira vista.

"Foi amor à primeira vista, bastou um olhar e eu já sabia que estava apaixonado. Hoje o que eu quero é estar com ela o tempo inteiro. Somos espelhos e o que sempre procurávamos encontramos refletido um ao outro", disse ela na legenda

