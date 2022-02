Jackeline Petkovic se casa com o cantor Bruno Araújo no litoral paulista

Com cerimônia à beira mar, Jackeline Petkovic se casa com o cantor sertanejo Bruno Araújo

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 20h11

Jackeline Petkovic (41) se casou com o cantor Bruno Araújo nesta quarta-feira, 2.

Os dois trocaram as alianças em uma cerimônia à beira-mar, em Ilha Bela, litoral de São Paulo, com a presença de poucos familiares e amigos.

Bruno publicou uma foto da cerimônia em seu perfil no Instagram e recebeu mensagens de felicitações dos fãs. "Vivaaa os noivos! Salve a força do amor maior! Seus lindos", disse uma seguidora. "Lindos! Deus abençoe muito", falou outra. "Parabéns e muitas felicidades ao casal. Vocês merecem muito", escreveu uma fã.

Jackeline e Bruno assumiram o romance em março do ano passado. Na ocasião, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado do cantor e confessou que foi amor à primeira vista. "Foi amor à primeira vista, bastou um olhar e eu já sabia que estava apaixonado. Hoje o que eu quero é estar com ela o tempo inteiro. Somos espelhos e o que sempre procurávamos encontramos refletido um ao outro", disse ela na legenda

Confira a foto do casamento de Jackeline Petkovic e Bruno Araújo: