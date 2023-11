Já viu? Alinne Moraes faz rara aparição com o marido e o filho

Em rara aparição pública, Alinne Moraes faz pose para fotos ao lado do esposo e filho; veja

Discreta com sua vida pessoal, a atriz Alinne Moraes sempre chama a atenção ao surgir com o marido, Mauro Lima, e o filho, Pedro, de sete anos, em público. Neste sábado, 11, a família foi fotografada em uma saída.

Com seus amados, a musa foi vista no show de Caetano Veloso no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Simpáticos, os três pararam para o fotógrafo registrar o momento em público da família.

Para curtir a noite com os dois, Alinne Moraes apostou em um vestido leve, de modelo de alcinha, e de cor verde. Nos pés, ela colocou rasteirinhas. O marido da artista e o herdeiro foram com roupas básicas.

Vale lembrar que a atriz e Mauro tem um relacionamento de longa data. Eles oficializaram a união há 11 anos e desde então, mantém um matrimônio tradicional. A atriz, inclusive, chegou a revelar que descartou a possibilidade de ter um casamento aberto com o pai de seu filho: "Não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, declarou para a Folha de São Paulo.

Veja as fotos de Alinne Moraes com a família:

Fotos: Webert Belicio/ Agnews

Alinne Moraes se declara para o marido

A família do cineasta Mauro Lima está em festa nesta quarta-feira, 18, pois o diretor e roteirista acaba de completar 55 anos de vida. E, é claro, essa data especial não passou despercebida e ele ganhou uma declaração apaixonada da esposa! A atriz Alinne Moraes abriu um álbum de recordações especiais em suas redes sociais para celebrar o dia do maridão.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa resgatou uma série de cliques que retratam os momentos mais especiais para o casal. Desde fotos apaixonadas em situações descontraídas, como viagens, festas e tapetes vermelhos, até o registro momento do nascimento do primeiro herdeiro do casal, o pequeno Pedro, que agora tem sete aninhos.

Na legenda, a artista abriu seu coração e compartilhou uma declaração para o cineasta: “Parabéns pro meu ioio, que quando chegou me abraçou, disse meu nome e eu me derreti”, Alinne revelou o apelido do marido: “Muitas felicidades pro amor da minha vida! Ao infinito e além! Que seja lindo”, se derreteu a atriz, que vai brilhar próxima trama do Globoplay, a novela 'Guerreiros do Sol'.