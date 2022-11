Iza fala sobre crises de ansiedade e diz como tem lidado com a condição

Iza falou sobre crises de ansiedade que desenvolveu durante o isolamento social e explicou sobre terapia

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 17h36

A cantora Iza (32) participou do programa ‘Altas Horas’, no último sábado, dia 05, e abriu o seu coração sobre uma condição psicológica que se tornou mais presente na sua vida após a covid-19 e o período do isolamento social.

Em conversa com o apresentador Serginho Groisman (72), ela disse que começou a ter crises de ansiedade e teve que começar terapia, e que apesar de já saber da existência da condição psicológica, nunca havia dado a devida atenção ao problema, que tornou-se insustentável durante o isolamento social.

“Tenho feito terapia para caramba, que é algo que nunca havia feito. Em 2020 eu acabei me vendo presa dentro de casa e sem poder trabalhar. Tudo o que eu estava empurrando para debaixo do tapete veio à tona e eu precisei me organizar, cuidar mais de mim mesma”, revelou a cantora.

Iza finalizou dizendo que o problema está muito presente em sua vida, por mais que não transpareça, assim como na de muitos brasileiros: “Gente, eu sofro com a ansiedade. Eu, assim como muita gente da minha geração, somos muito ansiosos… Essa época acabou sendo muito importante para que eu conseguisse me encontrar de fato, é algo que eu tenho levado comigo desde a pandemia. É muito importante a gente respeitar o nosso tempo e o nosso ritmo, lembrando sempre que somos livres e não devemos acompanhar expectativas de ninguém, somente as nossas.”

Iza esbanja sensualidade com look transparente

Na madrugada desta segunda-feira, 07, a cantora surgiu deslumbrante e esbanjou sensualidade ao posar dentro de uma van com o look todo preto para curtir o show da cantora neozelandesa Lorde (26) no festival Primavera Sound.

Com um tomara que caia cheio de amarrações e recortes e uma calça com detalhes em transparência e couro, a artista deixou os fãs apaixonados e recebeu muitos elogios através dos comentários da publicação.